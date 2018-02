De Gea i Sevillina nepreciznost spasili United sigurnog poraza

MOURINHO

Uvijek kažem kako snovi o osvajanju LP počinju kad dođeš do četvrtfinala natjecanja, to se još ne događa u ovoj fazi. Kad si među posljednjih 16 ekipa, čeka te još dug put do kraja. Međutim, kad momčad izbori ulazak u četvrtfinale natjecanja, tada svaka momčad pa čak i ona koja nije favorit natjecanja što se odnosi na nas, shvaća kako je dalje sve moguće, kaže menadžer Uniteda Jose Mourinho.