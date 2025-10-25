UŽIVO Sjajna Zrinka u borbi za prvu veleslalomsku pobjedu, ali Austrijanka ima veliku razliku

PRVA VOŽNJA

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (21) sjajno je odvezla prvu vožnju veleslaloma na prvoj utrci sezone Svjetskog kupa, koja se održava na austrijskom zimovalištu Soldenu. Hrvatica se spustila do cilja s vremenom od 1:09,12, u cilj je ušla kao vodeća skijašica, a imala je startni broj 3.

Nakon prvog laufa vodeća je Austrijanka Julia Scheib, koja je imala senzacionalnu vožnju. Zanimljivo, Scheib je jedino postolje u veleslalomu osvojila upravo u Soldenu, i to lani, kada je bila treća. U drugu vožnju ući će s ogromnih 1,28 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranu Amerikanku Paulu Moltzan, dok Zrinka kasni 1,32 sekundi.

Zrinka također ima jedno veleslalomsko postolje, osvojila ga je lani u Killingtonu kada je bila druga, a prošle je sezone bila ukupno osma u ovoj disciplini. Ipak, konkurencija će biti žestoka u drugom laufu. Sa samo dvije stotinke zaostatka za Zrinkom na četvrto se mjesto smjestila talentirana Lara Colturi (18).

Na petom mjestu je jedna od najboljih skijašica svih vremena, Lara Gut-Behrami, koja ima 48 pobjeda i 100 postolja u Svjetskom kupu, od čega 10 pobjeda i 28 postolja u veleslalomu. Švicarka je najavila kraj karijere nakon Olimpijskih igara u Italiji, tako da joj je ovo posljednji nastup u Soldenu. Kasni 1,54 sekundi za Scheib.

Na šestom mjestu je Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja u veleslalomu ima čak 22 pobjede. Shiffrin se lani teško ozlijedila na veleslalomu u Killingtonu, stoga je krenula u utrku tek sa startnim brojem 20. Kasni 1,69 sekundi za Scheib.

Druga vožnja počinje u 13 sati uz prijenos na HRT 2.