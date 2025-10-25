Navijam za Dinamo, a drag mi je i Atletico Madrid. Trenirao sam i nogomet, a puno mi znače savjeti Samuela Kolege i Istoka Rodeša. Seku Zrinku nisam vidio oko dva mjeseca, rekao nam je 23-godišnji Tvrtko
OČEKUJE ISKORAK PLUS+
Zrinkin stariji brat Tvrtko Ljutić za 24sata: Pričam sa sestrom, ali nisam je vidio dva mjeseca
Njegova senzacionalna mlađa sestra Zrinka (21) najbolja je slalomašica svijeta, a Tvrtko Ljutić (23) na dobrom je putu da postane stalni član hrvatske A reprezentacije. Zimus je počeo skijati utrke Svjetskog kupa i to će se nastaviti i u novoj sezoni, koja počinje u subotu ženskim veleslalomom u Söldenu.
