UŽIVO SP: Hrvatska igra danas, Dallas gorio od kočija i navijača

ŠTO KAŽE MESSI

Sve ono što sada proživljavam je bonus, rekao je argentinski nogometaš Lionel Messi koji je protiv Alžira odigrao sjajnu utakmicu, a Argentina je posredstvom njegova tri gola pobijedila 3-0.

Startala je time Argentina uvjerljivom pobjedom u prvenstvu gdje brani naslov prvaka od prije četiri godine, a Messi je došao do brojke od 16 golova u karijeri na svjetskim prvenstvima. Sada su on i Miroslav Klose na vrhu vječne ljestvice strijelaca na SP-ima.

- Nemam riječi o Leu. To što on radi je nevjerojatno. To radi već 20 godina. Svi ga u nogometu žele vidjeti i uživaju u svemu što radi. Utakmica? Mi smo momčad koja nikada ne odustaje od lopte. Agresivni smo i žestoki, to je naš stil“, izjavio je nakon utakmice argentinski izbornik Lionel Scaloni.

- Bio sam jako emotivan u ovom susretu, a razlog je komplicirano i nešto teže posljednje vrijeme. Stvarno sam sretan zbog svega što sam proživio u nogometu, ali i zbog toga što sada proživljavam. Ovo je sada pravi bonus. Hvala svima, suigračima, izborniku i stožeru. Bila nam je važna ova prva utakmica jer je uvodna te smo znali da nam ništa neće biti poklonjeno. Sretan sam zbog pobjede, zbog svojih golova. Zahvalan sam svima i baš uživam. U nogometu sam oduvijek uživao i kada se osjećam dobro, a sada je tako, onda dajem sve od sebe - rekao je Lionel Messi, dok je njegov suigrači Alexis Mac Allister u prolazu dodao.

- Leo je čudesan. I ova je utakmica dokaz zašto je on u središtu i zašto se momčad gradi oko njega.