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7. DAN MUNDIJALA

UŽIVO SP: Hrvatska igra danas, Dallas gorio od kočija i navijača

Piše 24sata, HINA,
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UŽIVO SP: Hrvatska igra danas, Dallas gorio od kočija i navijača
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

TKO IGRA NA SP-U Raspored za danas i sutra 17. i 18. lipnja. Portugal s Cristianom Ronaldom otvara nastup protiv DR Konga, Engleska i Hrvatska igraju veliki derbi skupine L, a dan zaključuju Gana i Panama te Uzbekistan i Kolumbija

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ŠTO KAŽE MESSI

Sve ono što sada proživljavam je bonus, rekao je argentinski nogometaš Lionel Messi koji je protiv Alžira odigrao sjajnu utakmicu, a Argentina je posredstvom njegova tri gola pobijedila 3-0.

Startala je time Argentina uvjerljivom pobjedom u prvenstvu gdje brani naslov prvaka od prije četiri godine, a Messi je došao do brojke od 16 golova u karijeri na svjetskim prvenstvima. Sada su on i Miroslav Klose na vrhu vječne ljestvice strijelaca na SP-ima.

- Nemam riječi o Leu. To što on radi je nevjerojatno. To radi već 20 godina. Svi ga u nogometu žele vidjeti i uživaju u svemu što radi. Utakmica? Mi smo momčad koja nikada ne odustaje od lopte. Agresivni smo i žestoki, to je naš stil“, izjavio je nakon utakmice argentinski izbornik Lionel Scaloni.

- Bio sam jako emotivan u ovom susretu, a razlog je komplicirano i nešto teže posljednje vrijeme. Stvarno sam sretan zbog svega što sam proživio u nogometu, ali i zbog toga što sada proživljavam. Ovo je sada pravi bonus. Hvala svima, suigračima, izborniku i stožeru. Bila nam je važna ova prva utakmica jer je uvodna te smo znali da nam ništa neće biti poklonjeno. Sretan sam zbog pobjede, zbog svojih golova. Zahvalan sam svima i baš uživam. U nogometu sam oduvijek uživao i kada se osjećam dobro, a sada je tako, onda dajem sve od sebe - rekao je Lionel Messi, dok je njegov suigrači Alexis Mac Allister u prolazu dodao.

- Leo je čudesan. I ova je utakmica dokaz zašto je on u središtu i zašto se momčad gradi oko njega.

REKORDAN MESSI

Lionel Messi u 200. nastupu za Argentinu hat-trickom je demolirao Alžir i postao prvi igrač u povijesti sa šest nastupa na svjetskim prvenstvima.

Postigavši 16. gol na Mundijalima, postao je i najbolji strijelac ikada, a rekordi ne staju na tome.

Cijelu priču pročitajte OVDJE.

DALLAS U HRVATSKOM RITMU

Hrvatska dijaspora i navijači okupili su se i u Fair Park fan-zoni, gdje su glazbenici Ante Gelo i Tajči pred brojnom publikom zapalili atmosferu domaćim tonovima, a jedna od službenih navijačkih zona Svjetskog prvenstva pretvorila se na nekoliko sati u komad Hrvatske usred Teksasa.

Pogledajte atmosferu OVDJE.

KONFERENCIJA 'VATRENIH'

Dalić i Modrić su na pressici u Dallasu najavili spektakl s Englezima, govoreći o iščekivanju prve utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Što su sve poručili pročitajte OVDJE.

PARADA HRVATA

Udruga 'Mi Hrvati' organizirala je veliki korteo navijača u Dallasu s kočijama, megazastavom i koncertom uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Slike kvadratića u Teksasu brzo su se proširile svijetom.

Pogledajte kako je to izgledalo OVDJE.

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