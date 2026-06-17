Važno za Hrvate. Na stadionu bi mogli uzimati zastave

Hrvatskim navijačima prijeti zapljena zastava na stadionu u Dallasu. Uprava stadiona objavila je da navijačima neće biti dopušteno vješanje zastava preko LED reklamnih panoa koji okružuju teren.

Na stadion će se smjeti unijeti samo male zastave, koje moraju biti obješene na ograde iza golova. Izvori iz Fife navode da je zabrana vješanja zastava preko LED oznaka uvedena iz „sigurnosnih razloga”, piše Guardian.

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Određenom broju nizozemskih i japanskih navijača zastave su oduzete na stadionu u Dallasu tijekom utakmice koja je u nedjelju završila rezultatom 2:2, no na drugim stadionima nije bilo problema s njihovim unošenjem.

Fifin vodič za navijače kroz turnir navodi: „Male zastave, transparenti i plakati izrađeni od vatrootpornog materijala dopušteni su na stadionu. Veće zastave, transparenti, plakati ili instrumenti moraju biti unaprijed odobreni.”

Fifa također zabranjuje zastave „koje su političke, uvredljive i/ili diskriminirajuće naravi”, a u ponedjeljak je dobila sudsku raspravu u Los Angelesu kako bi spriječila iranske navijače da na svoje utakmice unose predrevolucionarnu zastavu, klasificirajući je kao politički simbol.