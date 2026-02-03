Obavijesti

NA NARODNOM TRGU

VIDEO Doček u Zadru. Izbornik Sigurdsson zasvirao! 'Lakše je uzeti broncu nego tu naći stan'

Piše Josip Tolić, Petra Mustać,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Petra Mustać/24sata

Na Narodnom trgu Zadrani su pozdravili izbornika Dagura Sigurdssona i igrača Luku Lovru Klaricu koji su se dobro zabavljali

Stotine Zadrana dočekale su svoju ekipu povodom osvajanja brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. U pitanju su igrač Luka Lovre Klarica i izbornik Dagur Sigurdsson, koji je u tom gradu kupio stan. Kondicijski trener Šime Tomašević bio je, pak, odsutan zbog bolesti. Feštu na Narodnom trgu koju nije pokvarila ni kiša, a potom je u planu i primanje kod gradonačelnika Šime Erlića.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Lakše mi je bilo osvojiti medalju nego pronaći stan u Zadru - našalio se izbornik.

Kao i na proslavi u Zagrebu nakon dočeka pred desecima tisuća ljudi, uzeo je gitaru u ruke, ovaj put električnu, i zasvirao pred razdraganom masom. Zapjevao je Princeov hit "Purple Rain", a potom s Klaricom u glas vikao: "Mi smo Zadrani, Zadar je naš!".

Klarica je Zadru uručio Tornadov šal s hrvatskim grbom kojim je ponosno mahao, a uz pirotehnički šou i baklje okupljeni su potom zapjevali hit Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", svojevrsnu himnu ove generacije rukometaša. Mnoštvo Zadrana dobile su zajedničke fotografije i autograme.

