VIDEO Žalgiris - Hajduk 2-5: Pukla je petarda u Vilniusu! 'Bili' na korak do doigravanja

Nogometaši Hajduka su u četvrtak u Vilniusu naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2 (2-1).

Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi pogodak postigao u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je vratar Šarkauskas obranio. Adrion Pajaziti je u 56. minuti postigao treći pogodak za splitsku momčad. Za 4-1 je strijelac u 73. minuti bio Španjolac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije je za 5-1 pogodio Rokas Pukštas.

Za Žalgiris je prvi pogodak postigao Nikola Petković u 34. minuti, a za konačnih 5-2 pogodio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca. Utakmicu na stadionu Žalgirisa sudio je Nizozemac Marc Nagtegaal.

Gonzalo Garcia je u dvoboj sa Žalgirisom prvi put krenuo s Marinom Šotičekom na lijevom krilu, a 21-godišnji napadač mu je za ukazano povjerenje uzvratio višestruko već u prvih 15 minuta utakmice u Vilniusu. Već u 4. minuti je on bio taj koji je prošao po lijevom boku u kazneni prostor, ubacio prema Šegi, a njega je srušio domaći kapetan, Bjelorus Juri Kendiš, skrivio kazneni udarac i zaradio žuti karton. Šego je sam preuzeo odgovornost za realizaciju i u 5. minuti donio prednost Hajduku, tako što je domaćeg vratara Vincentasa Šarkauskasa poslao u desnu stranu, a loptu poslao u mrežu po sredini gola.

U 8. minuti je Hajduk propustio prvu veliku priliku za 2-0. Rokas Pukštas je dobio dobru dubinsku loptu i u isto vrijeme došao do nje kad i domaći vratar Šarkauskas. Puštas je pao, ali je usput i izbio loptu. Odmah se pridigao, ubacio u sredinu kaznenog prostora gdje se našao Šotiček, ali je loše zahvatio loptu i upropastio priliku.

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

No, pet minuta poslije je Šotiček projurio po lijevom krilu, driblingom se riješio desnog beka Šešplaukisa i sjurio se u kazneni prostor gdje ga je Šešplaukis sustigao, ali i sapleo s leđa, pa je nizozemski sudac Marc Nagtegaal još jednom dosudio kazneni udarac. Šego je ponovno bio izvođač. Šarkauskas je krenuo u istu stranu i pogodio gdje će pucati Šego, čiji je udarac bio idealan za obranu vratara.

Šotiček je još triput tijekom prvog poluvremena posijao strah u domaćoj obrani i kod domaćih navijača, ali su njegovi pokušaji desnom nogom dvaput blokirani, a jedan je bio neprecizan. Domaća momčad je prvi put opasnije zaprijetila u 19. minuti, kad je Texeira prošao po desnom boku, ušao u kazneni prostor i imao priliku za udarac koji je uspješno blokirao Šimun Hrgović te tako spasio Hajdukovog kapetana na ovoj utakmici, vratara Tonija Silića, ozbiljnijeg posla.

U 30. minuti je Adrion Pajaziti prošao po lijevoj strani kaznenog prostora uz gol-crtu, ubacio u peterac, ali nitko od Hajdukovih suigrača nije uspio skrenuti loptu u mrežu. I kad se činilo da je Hajduk vrlo blizu drugom pogotku, do prvog na utakmici došao je Žalgiris. Ukrajinac Stanislav Bilenkij je poslao dugu loptu prema srpskom napadaču Nikoli Petkoviću. Silić je malo zakasnio s reakcijom i istrčavanjem, taman toliko da dođe na loptu gotovo u istom trenutku kad i suparnički igrač. Hajdukov vratar je loptu odbio, ali samo u Petkovićevu nogu od koje se ona odbila u mrežu za 1-1 u 34. minuti.

No, Hajduk je na predah otišao s golom prednosti, a za to je zaslužan ponovno bio Michele Šego, koji se u 44. minuti iskupio za promašeni kazneni udarac. Ono što nije uspio sa 11 metara, Šego je napravio s više od 20 metara iz slobodnog udarca, na sličan način na koji je postigao pogodak za 2-0 u poljudskom dvoboju protiv kad je svladao Šarkauskasa odlično izvedenim udarcem s više od 20 metara i ponovno doveo splitski klub u vodstvo.

Ono što je momčad Gonzala Garcije propustila napraviti u prvom poluvremenu, stvoriti osjetniju rezultatsku prednost, nadoknadili su u drugom dijelu utakmice. Sjajan pogodak postigao je Adrion Pajaziti u 56. minuti. Marin Šotiček je prošao po lijevoj strani i proslijedio loptu Pajazitiju koji je krenuo prema sredini, a onda snažno i precizno opalio s ruba kaznenog prostora i pogodio malu mrežu uz suprotnu vratnicu.

U 67. minuti ušli su u igru Marko Livaja i 19-godišnji Anđelo Šutalo i osvježili napadačku ideju splitske momčadi. Rezultat je bio vidljiv u 73. minuti, kad je Hajduk došao i do četvrtog pogotka. Šutalo je bio začetnik akcije i dodavač prema Dalissonu de Almeidi, a Španjolac je odmjerenim i preciznim udarcem pogodio malu mrežu uz suprotnu vratnicu za 4-1.

Samo dvije minute poslije Rokas Pukštas se iskazao pred članovima svoje šire obitelji koji su ga došli bodriti s tribina i solo-akcijom okrunio odlično odigranu utakmicu. Prvo je oteo loptu, potom zaobišao suparnika i na kraju po peti put svladao domaćeg vratara Šarkauskasa za 5-1.

U 86. minuti su malo veselja doživjeli i domaći navijači, a razlog za to dao im je bivši Hajdukov igrač Marko Capan. Na gotovo identičan način i s gotovo istog mjesta s kojeg je Šego pogodio u prvom poluvremenu iz slobodnog udarca, Capan je to učnio u drugom dijelu i drugom, lijevom nogom.

No, to nije bilo sve. Hajduk je u drugoj minuti dodatka postigao i šesti pogodak, ali je na kraju, uz pomoć VAR-a, Marin Šotiček ostao bez prvijenca u dresu splitske momčadi, jer je u začetku akcije Marko Livaja bio u zaleđu.

Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu, kad će Hajduk samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa i probiti se do doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, u kojem bi mu suparnik bio bolji iz dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja. Prvi susret odigran u Poljskoj završio je bez pogodaka.