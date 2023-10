UŽIVO Izbornik Dalić o ustaškoj koračnici: Pa tko to organizira? Da se s tim ciljem dolazi...

Pobjedom na Opus Areni Hrvatska je mogla napraviti ogroman korak ka Euru, ali nažalost nismo uspjeli. Turska je slavila 1-0 i preuzela prvo mjesto u skupini.

Vatreni su razočarali. Igra je bila bezidejna i loša, a itekako su se osjetili izostanci brojnih igrača, pogotovo Ivana Perišića. Bez obzira na gorčinu koja je prisutna zbog poraza, Hrvatska i dalje ima sve u svojim rukama. Već za dva dana gostujemo u Cardiffu kod Walesa.

Izbornik Zlatko Dalić bio je razočaran nakon utakmice izvedbom svojih igrača, a od 10.30 na press konferenciji doznat ćemo njegove dojmove nakon prospavane noći.

Kakvo je stanje s igračima?

- Jučer smo odigrali jako loše, to nije bilo prepoznatljivo. Nakon dugo vremena smo imali lošu utakmicu u kojoj smo svi bili loši, Krećem od sebe i preuzimam odgovoronost. Očito nisam dobro pripremio ekipu. Posebno smo loše izgledali u prvom dijelu, baš loše. Nisam htio koristiti Brunu Petkovića, znam da je bez ritma i treninga, ali kad gubiš 1:0, a on kaže da može, onda se loviš za sve. Drugi su svi u redu. Ono što je bitno je da shvatimo da ovo nije tragedija. Dogodi se nakon godina uspona. Šteta zbog navijača, isprika zbog poraza. Nije tragedija, odlučujemo sami o sebi. Ponovimo li prvo poluvrijeme i protiv Walesa, bit ćemo u problemima.

Duge lopte stvarale su probleme, što se dogodilo kod tog gola, je li bila greška u komunikaciji.

- Taj igrač je tražio dubinu, bili smo nesigurni, od prve minute je bila ta nesigurnost. Bio je to jedan nered. Imali smo i mi kontru, Brekalo je povukao kontru, bila je izgledna situacija, ali greška u pasu, događa se kontra. Livaković nas je spasio triput, ali dogodi se ta greška. Izašao je nepotrebno i dogodi se gol. Zakon je kad je stoper blizu igrača, da golman ne ide s gola, ali to je nogomet, dogodi se. Sjajna reakcija napadača, to je greška svih nas.

Oni koji su ušli u nastavku bili su bolji?

Fali dosta igrača, ali je problem što je puno naših igrača nestandardno. Svi su na pola i to je problem. U drugom smo preuzeli više rizika, bili smo bolji, ali nedovoljno dobri. Protivnik je dobio na samopouzdanju našom lošom igrom u prvom dijelu. Sve u svemu, nakon dvije i pol godine sjajnih uspona i dobrih utakmica dođe jedna ovakva. Šteta što je to u Osijeku, zbog naše borbe, ali idemo dalje. Moramo složiti što i kako.

Situacija u skupini se zakomplicirala, Wales je sada u igri za Euro, ali je i dalje sve u našim rukama.

- Na njima je da izvuku tu utakmicu. Važno je da ne izgubimo, tri boda nas vode prema Euru. Morat ćemo biti kvalitetniji, ući bez straha i respekta. Kod Turske nam se strah uvukao u prvoj minuti. Morat ćemo reagirati na njihove duge lopte i agresiju. Nema stožernih igrača, dečki koji su tu moraju iskoristiti šansu. Nismo naviknuti na ovakve stvari, digli smo ljestvicu visoku i nije lako držati te rezultate.

Izbornik je prokomentirao i ustašku koračnicu koju je nekolicina pjevala krajem prvog poluvremena.

- Ne razumijem to. Nije mi jasno da 20 ljudi poništi sve što napravi 15.000 njih. Nije mi jasno tko to organizira i dogovara. Ne razumijem da se to konstantno događa. Da se dođe s tim ciljem... Nisam to čuo, bio sam u svom filmu. Kasnije sam pročitao. Žao mi je, ne razumijem to. Mislim da tijela koja donose odluku o kaznama moraju shvatiti da je to mali broj ljudi. Dok se to ne riješi, trajat će.