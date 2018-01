Marcele, kralju: Četvrta kruna i jubilarna 50. pobjeda u karijeri!

NAŠI PREDSTAVNICI

Na devetom izdanju muškog slaloma Svjetskog kupa koji će se u četvrtak održati na sljemenskom Crvenom spustu nastupit će šest naših skijaša - Matej Vidović, Natko Zrnčić Dim, Istok Rodeš, te Elias i Samuel Kolega.

Najviše iskustva na sljemenskim utrkama ima naš najbolji slalomaš Matej Vidović kojega će domaća publika ispratiti niz Crveni spust po peti put.

- Idem punim gasom, pa do kuda dođem - kazao je Vidović sa smiješkom.

- Ove sam sezone imao dobrih dijelova i to me gura naprijed da na Sljemenu pokažem što znam. U svom skijanju nikada ne kalkuliram, već želim punim gasom ostvariti što bolji rezultat. Motiviran sam i ako odskijam dobro, to će se odraziti i na konačni rezultat. Ne razmišljam o plasmanu, jedno mi je bitno da odskijam najbolje što mogu. Ako to uspijem i rezultat će biti dobar - dodao je Vidović.

Veliki povratak ove sezone, nakon teške ozljede koljena, dočekao je i naš najiskusniji reprezentativac Natko Zrnčić Dim koji vrlo dobro poznaje Crveni spust.

- Veselim se povratku na Sljeme. Posljednjih godina nisam nastupa, bilo zbog ozljede bilo zbog otkazivanja utrke. Dobro se osjećam, odlično smo trenirali na Zelenom spustu i nadam se da će staza izdržati i da kiša neće sve pokvariti," kazao je Natko dodavši: "Utrke Svjetskog kupa na Sljemenu su od samih svojih početaka postavile jako visoke standarde koji su nedostižni za mnoga ostala svjetska skijališta. Prvenstveno zahvaljujući našim navijačima, organizaciji i besprijekorno uređenim stazama. Utrke su to na koje sve skijašice i skijaši s veseljem dolaze.

Istoku Rodešu, bivšem juniorskom svjetskom prvaku nadolazeća će muška slalomska utrka na Sljemenu biti četvrta u karijeri, a pritom će tražiti svoj prvi ulazak u drugu vožnju.

- Vozio sam sve slalome ove sezone u Svjetskom kupu i iako bilo je dobrih vožnji, na utrkama nisam uspio pokazati ono što pokazujem na treninzima. Što se tiče same utrke u četvrtak, siguran sam da će staza biti dobra i ako pokažem ono što znam, takav bi mogao biti i rezultat.