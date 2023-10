Uzroci poraza 'vatrenih': Livajin slučaj ostavio trag na igračima, a mi ipak moramo biti realniji...

U mandatu Zlatka Dalića koji sad traje već gotovo 2200 dana "vatreni" su odigrali pregršt sjajnih utakmica. Ali ova protiv Turske nije bila jedna od njih. Daleko od toga...

Hrvatska je u nju ušla oslabljena za nekoliko standardnih prvotimaca i u jeku naprasnog odlaska Marka Livaje iz reprezentacije dan prije okupljanja za kvalifikacijski ciklus u listopadu.

Reprezentativci nisu standardni u klubovima

Zlatko Dalić krenuo je s napadačkim trojcem Pašalić-Musa-Brekalo. Nitko od njih nije standardni prvotimac u svom klubu, Luka Modrić u 39. godini ne može biti prevaga i spašavati stvari. Josip Stanišić otišao je na posudbu u Bayer Leverkusen, a igra manje nego što je igrao u matičnom klubu, Bayernu, a Josip Šutalo odigrao je čudesno, obzirom pod kakvim je "rafalima" kritika...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Broz više neće biti ono što smo navikli

Marcelo Brozović je već tri mjeseca u rutini igrača saudijske, a ne "lige petice". I to je ono što treba brinuti izbornika. Jer naš stožerni reprezentativac više ne igra potreban broj utakmica na najvišoj razini u sezoni. A kako vrijeme odmiče, to će biti sve uočljivije. To je jednostavno neminovno.

U ovome su trenutku to tekući problemi, ali bi se dugoročno mogli pretvoriti u jako, jako velik problem za Dalića. Koji je nekoć imao po dva igrača sa punom minutažom na svakoj poziciji, a danas o tome može samo sanjati. Treba biti realan i reći da smo u blagom padu, ali se na pravi put možemo vratiti već pobjedom nad Walesom u Cardiffu kako bismo se napunili samopouzdanjem.

Livajin slučaj ostavio traga na "vatrenima"

Hrvatska je odigrala prvu utakmicu od odlaska Hajdukova asa. Je li joj falio? Bi li on zabio da je igrao? Bi li uopće igrao? Na ta pitanja nitko ne može sa sigurnošću odgovoriti, no ta čitava priča, pokazalo se, ostavila je utjecaja na "vatrenima" koji jednostavno nisu bili "unutra".