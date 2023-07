Hajduk dao gas: Bivši belgijski reprezentativac i bek iz Ajaccioa potpisuju, bit će i novih ugovora

Hajduk je dodao gas, u narednih dan-dva bi se po pitanju igračkog kadra mogle dogoditi nekoliko vijesti. Naravno, navijači još nestrpljivo očekuju rasplet oko Ivana Perišića, no kod njega za sada novosti nema. Ivan je prelomio odluku, on se želi vratiti, no još je sve na Tottenhamu koji bi ga morao pustiti... No zato su druge vijesti puno konkretnije i izvjesnije...

Ono što smo najavljivali već nekoliko dana uskoro bi moglo dobiti i službenu potvrdu, Hajduk je u pregovorima s trojicom igrača koji su vrlo blizu potpisa ugovora i koji bi trebali pojačati Lekinu momčad. Riječ je o belgijskom veznjaku Vadisu Odjiji-Ofoeu (34), marokanskom desnom beku Fahdu Moufiju (27) te lijevom beku Ismailu Diallou (26) iz Obale Bjelokosti. Sva trojica bi trebali doći u Hajduk kao slobodni igrači.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Odjidji je najzvučnije ime od spomenute trojice, veznjak koji je igrao za Gent, Olympiakos, Legiju, Norwich, Club Brugge, Hamburger, a prošao je i omladinsku školu Anderlechta i upisao nekoliko nastupa za belgijsku reprezentaciju.

Riječ je o iskusnom igraču koji je slobodan i koji bi mogao zaoštriti konkurenciju u Hajdukovom veznom redu. Vjerojatno ga se dobro sjećaju i navijači Dinama i Rijeke jer je igrao protiv njihovih klubova i bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu. On je bio jedna od prvih Lekinih želja.

Foto: Sandra Krunic/PIXSELL

Diallo je lijevi bek, no može popunjavati obje bočne pozicije i mjesto stopera a bio je član Bastije i Ajaccioa za koje je skupio stotinjak nastupa u prvoj i drugoj francuskoj ligi. On bi trebao biti alternativa Dariju Melnjaku, jednom od najstandardnijih i najpouzdanijih igrača Hajduka, koji će produžiti vjernosti Hajduku, kao i Filip Krovinović, Ivan Lučić...

Foto: Omar Zoheiry/DPA

Marokanac Moufi dolazi nakon isteka ugovora s portugalskim Portimonenseom. Moufi je desni bek, uglavnom orijentiran na defenzivne zadaće, u prošloj je sezoni odigrao 31 utakmicu, zabio jedan gol i jednom asistirao. Osim Portimonensea iz kojeg striže u Hajduk, Moufi je igrao i za Tondelu, ponikao u Lyonu, a bio je i u krugu kandidata za odlazak na prošlo Svjetsko prvenstvo u Katru, no još nije upisao službeni nastup za reprezentaciju svoje zemlje.

Foto: Instagram

On bi trebao zaoštriti konkurenciju na desnom boku, na kojem je za sada bio siguran Niko Sigur, a Dino Mikanović se još uvijek oporavlja od ozljede prepona, dok su Niko Đolonga i Marko Capan samo popunjavali mjesto tijekom priprema. No dolazak Moufija otvorit će Leki i mogućnost da Sigura prema potrebi koristi i u veznom redu, gdje je i njegova prirodna pozicija.