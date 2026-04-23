KRIZA U NANTESU

Vaha: Nikada u karijeri nisam vidio ovo. Sve je protiv nas...

Piše Issa Kralj,
Sarajevo: Premijera filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha" | Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

Otkako sam došao, stalno se događaju stvari koje nam ne idu u korist. Možda sam i proklet - rekao je Halilhodžić na konferenciji za medije nakon poraza Nantesa koji se nalazi na rubu ispadanja

Nogometaši Nantesa imaju sezonu za zaborav. Pred kraj prvenstva nalaze se na rubu ispadanja, na pretposljednjem mjestu na tablici s 20 bodova. U zadnjoj utakmici protiv aktualnog francuskog i europskog prvaka PSG-a poraženi su visokih 3-0 na Parku Prinčeva, a trener Nantesa Vahid Halilhodžić (73) teško je pronalazio nakon još jednog poraza u nizu. Utakmicu je pratio s tribina zbog suspenzije na susretu Nantesa i Bresta (1-1).

Legendarni Vaha klupu Nantesa preuzeo je pred kraj sezone, ali nije uspio napravit čudo i izvući klub iz loše situacije. Iza Nantesa je jedino Metz s 15 bodova.

- Nakon ove utakmice vjerojatno je sve gotovo. Stvarno mi je žao i tužan sam zbog Nantesa. Nikada u karijeri nisam vidio ovakvu situaciju. Imam osjećaj da je sve protiv nas. Otkako sam došao, stalno se događaju stvari koje nam ne idu u korist. Možda sam i proklet - rekao je Halilhodžić na konferenciji za medije poslije utakmice.

- Bolno je gledati Nantes u ovakvom stanju. Da sam došao mjesec dana ranije, možda bi nešto bilo drukčije - dodao je.

Podsjetimo, Halilhodžić je suspendiran nakon utakmice Nantesa i Bresta. Na utakmici je dobio crveni karton žestoko prosvjedovao na odluke suca, a posebno je poludio kada je isključen njegov igrač Dehmaine Tabibou. Suspenziju je dobio nakon što je vrijeđao suca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

