Vaha: Nikada u karijeri nisam vidio ovo. Sve je protiv nas...

Nogometaši Nantesa imaju sezonu za zaborav. Pred kraj prvenstva nalaze se na rubu ispadanja, na pretposljednjem mjestu na tablici s 20 bodova. U zadnjoj utakmici protiv aktualnog francuskog i europskog prvaka PSG-a poraženi su visokih 3-0 na Parku Prinčeva, a trener Nantesa Vahid Halilhodžić (73) teško je pronalazio nakon još jednog poraza u nizu. Utakmicu je pratio s tribina zbog suspenzije na susretu Nantesa i Bresta (1-1).

Legendarni Vaha klupu Nantesa preuzeo je pred kraj sezone, ali nije uspio napravit čudo i izvući klub iz loše situacije. Iza Nantesa je jedino Metz s 15 bodova.

- Nakon ove utakmice vjerojatno je sve gotovo. Stvarno mi je žao i tužan sam zbog Nantesa. Nikada u karijeri nisam vidio ovakvu situaciju. Imam osjećaj da je sve protiv nas. Otkako sam došao, stalno se događaju stvari koje nam ne idu u korist. Možda sam i proklet - rekao je Halilhodžić na konferenciji za medije poslije utakmice.

- Bolno je gledati Nantes u ovakvom stanju. Da sam došao mjesec dana ranije, možda bi nešto bilo drukčije - dodao je.

Podsjetimo, Halilhodžić je suspendiran nakon utakmice Nantesa i Bresta. Na utakmici je dobio crveni karton žestoko prosvjedovao na odluke suca, a posebno je poludio kada je isključen njegov igrač Dehmaine Tabibou. Suspenziju je dobio nakon što je vrijeđao suca.