Obavijesti

Sport

Komentari 4
LEGENDARNI TRENER PLUS+

Vaha za 24sata: Stvorio sam bazu i temelje današnjeg Lillea, a Dinamo bi mogao iznenaditi...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Vaha za 24sata: Stvorio sam bazu i temelje današnjeg Lillea, a Dinamo bi mogao iznenaditi...
Foto: Profimedia

Za mnoge sam i dalje najbolji trener u povijesti Lillea, njihovi navijači mi se i danas zahvaljuju na ulici. Tamo sam proveo prekrasan period života, a Ligu prvaka smo morali igrati u Lensu, kaže Vaha

U Lilleu sam proveo prekrasan period života. Klub je po mojem dolasku bio u prilično teškoj financijskoj i sportskoj situaciji, momčad je bila na 19. mjestu Druge lige, na spisku sam imao više od 40 igrača, među kojima čak 25 ozlijeđenih. Baš je bila teška situacija, a Lille je ipak 40-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća bio velikan francuskog nogometa, priča nam Vahid Halilhodžić (73).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se prošle godine i ekspresno donijela rast gledanosti
FOTO Joško Gvardiol riješio se 'grive': Pogledajte novu frizuru!
NOVI IMIDŽ 'VATRENOG'

FOTO Joško Gvardiol riješio se 'grive': Pogledajte novu frizuru!

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ove je sezone pustio kosu i mnoge zaintrigirao nešto dužom frizurom. Ipak, tome je došao kraj. Nakon poraza od Newcastlea, 'vatreni' je odlučio skratiti kosu i bitno promijeniti svoj izgled
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025