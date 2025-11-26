Vaha za 24sata: Stvorio sam bazu i temelje današnjeg Lillea, a Dinamo bi mogao iznenaditi...

U Lilleu sam proveo prekrasan period života. Klub je po mojem dolasku bio u prilično teškoj financijskoj i sportskoj situaciji, momčad je bila na 19. mjestu Druge lige, na spisku sam imao više od 40 igrača, među kojima čak 25 ozlijeđenih. Baš je bila teška situacija, a Lille je ipak 40-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća bio velikan francuskog nogometa, priča nam Vahid Halilhodžić (73).

