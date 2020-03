Vaha: Za izlazak van treba vam dozvola, sve se kontrolira

Prije tri dana sam iz Maroka došao u Francusku. Uhvatio sam neke posljednje letove, javio nam se iz Pariza Vahid Halilhodžić (67), bivši trener Dinama.

Vaha zbog godina spada u rizičnu skupinu kad je korona virus u pitanju. Francuska je posljednjih dana uvela posebne mjere, a zasad ih se manje-više svi pridržavaju.

- Francuzi su ozbiljno shvatili ovu situaciju. Nevjerojatno je ovo što se dogodilo u Italiji, to je im bila opomena - kaže Vaha i nastavlja:

- Van možete izaći samo uz posebnu dozvolu. Baš sve se kontrolira. Ako želite van, onda tražite formular, koji morate ispuniti. To vam dođe na mail. Morate napisati koliko se vremena planirate zadržati vani. Ako vam to odbore, papir morate nositi sa sobom ako vas policija zaustavi. Odmah im ga morate pokazati. U Parizu živim prekoputa trgovine, dobro smo se opskrbili tako da ovih dana ne izlazim. Ne hvata me nostalgija, barem ne još. Ne gledam snimke starih utakmica kad sam bio igrač, igram se unučicom. Bit će vremena za koju godinu da gledam te utakmice.

Vaha je od 2019. godine izbornik Maroka. Bio je i izbornik Japana, Alžira, Obale Bjelokosti, trener Dinama, PSG-a, Lillea, Nantesa...

Ima ogromno igračko i trenersko iskustvo, što tako iskusan trener kaže na odgodu Eura?

- To je bilo jedino logično. Pa svima je nama ovo opomena kako prirodu ne smijemo olako shvaćati. Bilo je kroz povijest ratova, opasnih bolesti, a sad nam je u 21. stoljeću taj virus gotovo blokirao život. Ne shvaćam kako se u jednoj velikoj državi kao što je Italija tako moglo zakasniti s donošenjem nekih mjera. Strašno je to što im se dogodilo. Mislim da su neke države olako shvatile ovu situaciju, jednostavno su zakasnile s reakcijom. Pa tko onda da preuzme odgovornost da se Europsko prvenstvo igra u ovakvoj situaciji? Očekivao sam već mjesec dana takvu odluku, to je jedino ispravno - kaže Halilhodžić.

Za nogomet će biti vremena kad se situacija smiri.

- Naravno, najvažnije je da se ova situacija smiri. Pa ima dovoljno termina za sve. Igrat će se i u ljetnim mjesecima. Jedina je ispravna reakcija bila da se sve prekine. U Maroku je nogometna federacija isto reagirala na vrijeme - kaže Vaha, koji ima vikendicu u Promajni kraj Makarske. Tamo provodi dane u proljeće i u ljeto, ali sad će dolazak na Makarsku rivijeru još pričekati.