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Vahid Halilhodžić: Po pobjedu, prvi susret odlučuje hoćemo li proći skupinu na prvenstvu

Piše Ivan Tomašković,
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Vahid Halilhodžić: Po pobjedu, prvi susret odlučuje hoćemo li proći skupinu na prvenstvu
Sanjin Strukić / PIXSELL | Foto: Sanjin Strukić / PIXSELL

Čak četiri različite reprezentacije odveo je na svjetsko prvenstvo – Japan, Obalu Bjelokosti, Alžir i Maroko, ali samo je Alžir uspio i voditi na Mundijalu.

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Legendarni Vahid Halilhodžić trenutno je u Sarajevu, gdje će i pratiti večerašnji susret BiH i Kanade, a za Klix.ba je dao svoju prognozu nakon šetnje glavnim gradom Bosne i Hercegovine.

- Naša reprezentacija itekako ima šanse. Vrlo je važna prva utakmica na Svjetskom prvenstvu. Taj susret odlučuje ćemo li se plasirati u idući krug. S velikom željom i ambicijom moramo ući u taj susret - rekao je Vahid Halilhodžić i dodaje da je Kanada pod velikim pritiskom.

- Vidio sam da će i naša reprezentacija imati veliku podršku, naravno da imamo šanse za pobjedu. Pobijedimo li, onda su velike šanse da prođemo i skupinu - istče bivši trener Dinama. 

On je u svojoj bogatoj trenerskoj karijeri vodio Velež, francuske klubove Beauvais, Nantes, Lille, Rennes i Paris Saint Germain, marokansku Raja Casablancu, turski Trabzonspor, spomenuti Dinamo i saudijski Al-Ittihad.

Čak četiri različite reprezentacije odveo je na svjetsko prvenstvo – Japan, Obalu Bjelokosti, Alžir i Maroko, ali samo je Alžir uspio i voditi na Mundijalu, dok u ostale tri reprezentacije dobivao otkaz uoči puta na prvenstvo svijeta.

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