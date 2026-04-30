Obavijesti

Sport

Komentari 1
BIVŠI TRENER HAJDUKA

Valdas Dambrauskas briljira u Azerbajdžanu! Osvojio je titulu i prekinuo dominaciju Qarabaga

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik i Hajduk na Šubićevcu odigrali 1:1 | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dambrauskas je u Sabah stigao u srpnju 2025., a prije toga prošao je prilično turbulentan put. Hajduk ga je smijenio u rujnu 2022., nakon čega je vodio Cretu u 38 utakmica

Valdas Dambrauskas ima debitantsku sezonu iz snova u azerbajdžanskom nogometu. Bivši trener Hajduka osvojio je naslov prvaka s Sabahom i tako prekinuo dugogodišnju dominaciju Qarabaga, koji je ostao bez matematičke šanse za titulu nakon poraza od Neftçija (2-1).

Dambrauskas je u Sabah stigao u srpnju 2025., a prije toga prošao je prilično turbulentan put. Hajduk ga je smijenio u rujnu 2022., nakon čega je vodio Cretu u 38 utakmica. U sezoni 2024./25. kratko je radio u Omoniji, a potom i u Diósgyőriju.

Susret Hajduka i Lokomotive na Poljudu u sklopu 6. kola HNL-a
Susret Hajduka i Lokomotive na Poljudu u sklopu 6. kola HNL-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sa Sabahom je sada ostvario najveći uspjeh u povijesti kluba. Riječ je o relativno mladom klubu, osnovanom 2017., kojem je ovo prvi naslov prvaka. Qarabag je, podsjetimo, u posljednjih 12 godina osvojio čak 11 titula, ove je sezone igrao i Ligu prvaka, no Dambrauskasova momčad do trofeja je stigla uz samo jedan poraz.

Litavski stručnjak pritom ima priliku sezonu učiniti još većom, Sabah je izborio i finale Kupa, nakon što je u polufinalu izbacio Qarabag. U borbi za trofej čeka ga Zira, klub s kojim je prošle godine snage odmjerio Hajduk u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Splićani su tada slavili 3-2 i prošli dalje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
24sata logo

24sata © 2026