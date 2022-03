Valdas: Ništa ovo neće značiti ako na kraju završimo četvrti

Čestitke igračima, njihov mentalni pristup, fokus od prve do zadnje minute se ne viđa tako često i zaslužili smo ovu pobjedu. Nismo izgubili vjeru iako nije bilo najbolje razdoblje u zadnje vrijeme Svi prolaze teška razdoblja, pa tako i mi. Sada je vrijeme za odmor i osvježenje, ali posao je daleko od gotovog, devet je utakmica do kraja i se moramo pripremiti za ono što nas čeka. Rekao sam, kad kliknemo, pokazat ću svoje pravo lice, rekao je trener Hajduka Valdas Dambrauskas nakon što je njegova momčad rastavila Lokomotivu i na Poljudu slavila s visokih 4-0.

POGLEDAJTE VIDEO: Koreografija Torcide protiv Dinama

Zabili ste četiri gola ali niste stajali?

- Željeli smo i više, išli smo po više golova, ubacili smo napadače iako smo vodili... Kad odigraš dobro, rezultat i golovi dođu sami po sebi, a kad ubacuješ dodatne napadače u igru, jasno je da želiš još golova.

Je li ovo igra za naslov prvaka?

- Nije važno je li bila najbolja ili najgora igra, najvažnija je cjelovita slika. Nekad igraš loše i pobijediš, nekad dobro pa pobjeda izostane. Moramo ostati koncentrirani do kraja, moramo dominirati, imati posjed, pritiskati suparnika... Perfekciju je teško ostvariti. Tri utakmice nismo pobijedili i nećemo sad nakon jedne pobjede slaviti. Jedna utakmica, čak i ako je utakmica sezone, ne znači ništa ako završiš na četvrtome mjestu. Tek na kraju sezone ćemo vidjeti jesmo li uspjeli ili ne...

Pokazalo se da Livaja i Kalinić mogu igrati skupa?

- To je očito. Obojica su odigrala dobro, terorizirali su obranu suparnika, sretni smo pobjedom, a ja vjerujem da će svi igrači izvući benefit iz ove utakmice. Sahiti je bio dobar u tranziciji, pritiskao je obranu i koristio rupe koje mu je suparnik ostavljao. S lijeve strane smo kreirali dosta dobrih prilika koje smo morali pretvarati u šanse. Grgićev poništeni gol je ono što smo željeli i tražili u veznom redu, na nesreću gol je poništen. Radimo naporno na treninzima, nekad to urodi plodom, nekad ne, ali mi vjerujemo procesu.

Dojam s tribina je da je Dino Mikanović bio ključna figura u večerašnjoj utakmici, svojom trkom je stvarao višak igrača u veznom redu?

- Dino je mentalno jak, daje "full gas" u svakom trenutku, to je njegova velika prednost. On nam omogućava da visoko pritisnemo suparnika, on pokriva veliki prostor.... Neću biti previše detaljan jer bih ostao ovdje cijelu večer, ali svaki igrač je imao svoju ulogu u tome. Dinova uloga raste, dobro se adaptirao i ima vrlo bitnu ulogu u večerašnjoj utakmici.