Valdas: Treba nam još susreta. Ždrijeb? To je u Božjim rukama

Trebalo je da se zagrije motor Splićana, no jednom kada je krenulo Hajduk je u prvom kolu isporučio najbolju predstavu od svih kandidata za naslov HNL-a. Dinamo se namučio s Lokomotivom, Osijek s Goricom, a Rijeka sa Šibenikom.

Ipak, 'velika četvorka' je ostvarila pobjede na startu sezone iz čega je s najvećim osmijehom izašao Hajduk svladavši Istru 2-0 u Puli. S dva zabijena i nijednim primljenim golom, 'bili' su zauzeli vodeće mjesto u hrvatskom prvenstvu.

Pa je bilo razloga za zadovoljstvo trenera Valdasa Dambrauskasa.

- Treba nam još utakmica da uhvatimo rutinu, da ispravimo slabosti. Sporo smo počeli susret, ali smo ipak krenuli, zagrijali se, povisili ritam. Bitka je na kraju dobro vođena s naše strane, kad sve sagledate... Nije nam bio dobar završni pas, to nam je bila boljka, to završno dodavanje, ali smo uspjeli dati gol i nakon toga je sve bilo puno lakše - rekao je trener Hajduka nakon susreta.

Hajduk će u ponedjeljak od 14 sati ždrijebom za treće pretkolo Konferencijske lige u Nyonu saznati potencijalnog protivnika.

- Ponavljam da tek trebamo napredovati, a to će doći vremenom i radom. Ždrijeb Europe? To je u Božjim rukama, mi moramo raditi da budemo bolji i da igrači vjeruju u ono što rade.

Trener Istre Gonzalo Garcia mogao je biti zadovoljan samo prvim poluvremenom. U drugom su igrali samo Splićani.

- Teška utakmica protiv teškog protivnika. Mislim da smo dobro otvorili susret, pogotovo u defenzivnom dijelu. Pronašli smo mjesta gdje treba doći do lopta, ali smo imali dosta tehničkih pogrešaka. Odigrali smo ok utakmicu, a kada je Hajduk poveo bilo je teško. Ne znam što se dogodilo kod prvog pogotka, ali naš igrač je ležao u šesnaestercu, igra je trebala biti zaustavljena. Ljut sam zbog žutih kartona, to nas kažnjava i za iduće utakmice, a to je i manjak respekta - rekao je Garcia, a zatim dodao:

- Momčad je još u slaganju. Imamo dosta mladih igrača, a neki igrači su stigli prije nekoliko dana i trebaju još pohvatati konce. Igrači moraju vjerovati u ono što radimo. Maurić je debitirao, bio je dobar. Bradarić je imao dobrih trenutaka, dali smo priliku i Travagliji. Tijekom tjedna im pomažemo kako bi bili što bolji. Marešić je pokazao kvalitetu, a s nama je nekoliko dana. Ako budemo organizirani onda pojedinačne greške neće doći do izražaja - zaključio je Garcia.

