ODREDIO HOO

Valentina Aščić i Matija Legović stjegonoše na Zimskim igrama


Valentina Aščić i Matija Legović nose hrvatsku zastavu na ZOI Milano-Cortina! Vijeće HOO-a potvrdilo sastav izaslanstva, izdvajanja za sport porasla 320 posto od 2015. godine

Brzoklizačica Valentina Aščić i biatlonac Matija Legović bit će hrvatski stjegonoše na svečanom otvaranju XXV. zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina, potvrdilo je Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 24. sjedinici održanoj u utorak u Zagrebu. 

Olimpijska baklja stigla u suorganizatora Cortinu na obljetnicu igara 1956.
Olimpijska baklja stigla u suorganizatora Cortinu na obljetnicu igara 1956.

Kako će se na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama otvaranje paralelno održavati na četiri lokacije, Valentina Aščić će nacionalnu trobojnicu nositi u Milanu na stadionu Giuseppe Meazza, a Matija Legović će to isto činiti u Cortini d'Ampezzo. Vijeće je svim hrvatskim natjecateljima na ZOI Milano-Cortina (14 predstavnika u četiri sporta) potvrdilo status evidentnih olimpijskih kandidata s 1. siječnja ove godine. Prihvaćen je i sastav izaslanstva HOO-a koje će brojati ukupno 52 člana.

U programu Ljetnih olimpijskih igara LA 2028., koji je s 1. siječnja 2025. imao 98, a do kraja godine 116 uvrštenih potencijalnih olimpijaca, dva su nova imena - legendarni osvajač jedriličarskih odličja Tonči Stipanović i perspektivni Matija Črep (tekvondo).

Prihvaćen je i prijedlog liste korisnika razvojnih programa HOO-a za ovu godinu, a ukupan broj uvrštenih sportašica i sportaša premašuje 700, dok je u programu sufinanciranja rada trenera 146 korisnika. Unatoč izostanku kriterijskih rezultata, na zahtjev Hrvatskog teniskog saveza Tara Wuerth ostaje u razvojnim programima HOO-a, zbog iznimne uloge u nacionalnoj reprezentaciji.


Italija u šoku uoči Olimpijskih igara: Poznata mlada sportašica u središtu je velikog skandala!


Prezentiran je i vrlo važan dokument za budućnost nacionalne olimpijske udruge - Strateški plan Hrvatskog olimpijskog odbora za razdoblje od 2026. do 2032. Iz prvog dijela, analize prethodnog razdoblja, jedna brojka je posebno bila intrigantna – od 2015. do 2026. godine izdvajanja za sport u Hrvatskoj povećana su 320 posto. Iz drugog dijela prezentacije zanimljiv je podatak da se u istom vremenskom razdoblju utrostručio broj medalja hrvatskih sportašica i sportaša na europskim prvenstvima.

Vijeće HOO-a verificiralo je odluku o prestanku privremene obustave financiranja programa Hrvatskog ronilačkog saveza. Preduvjeti za ovakvu odluku proizašli su iz činjenice da je HRS potkraj prošle godine izabrao i konstituirao vodeća tijela Saveza te usvojio novi statut udruge, usklađen sa Zakonom o sportu.

Hrvatskom padel savezu odobren je zahtjev za promjenom statusa te je iz privremenog uvršten u pridruženo članstvo HOO-a, o čemu će završnu riječ dati Skupština HOO-a.

Potvrđeni su i članovi Upravnog vijeća Hrvatske olimpijske akademije u mandatnom razdoblju od 2026. do 2030. godine, a to su: Tonči Tadić, Siniša Krajač, Danira Bilić, Tomislav Grahovac i Branimir Kos.

