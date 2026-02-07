Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOSILA ZASTAVU NA OTVORENJU

Valentina Aščić: Preplavio me ponos, nosit ću to uvijek u srcu

Piše HINA,
Čitanje članka: 7 min
Valentina Aščić: Preplavio me ponos, nosit ću to uvijek u srcu
3
Foto: Piroschka Van De Wouw

Valentina Aščić nosila hrvatsku zastavu na otvaranju ZOI u Milanu, ponosna i emotivna! Spektakl pred 70.000 ljudi, iskustvo za pamćenje

Admiral

Hrvatska reprezentativka u brzom klizanju na kratkoj stazi, 27-godišnja Valentina Aščić, u petak je predvodila četveročlanu hrvatsku delegaciju na svečanom otvaranju XXV. zimskih olimpijskih igara koje je bilo upriličeno na milanskom stadionu Giuseuppe Meazza, nakon čega je ustvrdila da će joj to biti uspomena koju će uvijek nositi u srcu.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Opening Ceremony, San Siro Stadium, Milan, Italy - 06 Feb 2026 Opening Ceremony Opening Ceremony
106
Foto: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Bilo je baš lijepo nositi hrvatsku zastavu. Moram priznati da me baš preplavio osjećaj ponosa u tom trenutku - rekla je Valentina po završetku programa koji je potrajao tri i pol sata i tijekom kojeg je izašla na velebni stadion pred više od 70.000 gledatelja vijoreći hrvatski barjak u pratnji svoje kolegice iz reprezentacije Katarine Burić, hrvatskog brzoklizača Ivana Martinića koji je na ovim ZOI u ulozi vođe ekipe i servisera te svog i Katarininog trenera, Nizozemca Bennyja Bruggemansa.

Opening Ceremony
Foto: Piroschka Van De Wouw

- Stadion je ogroman i tu je bilo puno ljudi, iako to ne bih odmah primijetila zbog puno svjetala koja su blještala. Stvarno lijep prizor za doživjeti. Mislim da je to jedna uspomena koju ću uvijek nositi u srcu - poručila je Valentina kojoj je ovo drugi nastup na Olimpijskim igrama, ali je iskustvo svečanog otvaranja, kao i nastup u Pekingu 2022. neusporediv, jer na pekinškom velebnom stadionu "Ptičje gnijezdo" nije bilo gledatelja, baš kao ni tijekom natjecanja.

Valentina i Katarina se sada okreću treninzima i pripremama za nastupe. Za Valentinu, koja će nastupiti u sve tri pojedinačne discipline, na 500, 1000 i 1500 metara, Igre započinju 10. veljače kvalifikacijskim natjecanjem na najkraćoj dionici. Katarina će, pak, prvi tjedan Igara provesti u brušenju forme da bi svoj jedini nastup, 20. veljače, u disciplini 1500 metara, dočekala u najboljem mogućem izdanju.

Opening Ceremony
Foto: Claudia Greco

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
UOČI KARNEVALA U RIJU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026