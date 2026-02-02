Obavijesti

POVRATAK DINAMOVCA

Valinčić se vratio nakon čak tri mjeseca: Idemo zgasiti sve

Piše Luka Tunjić,
Valinčić se vratio nakon čak tri mjeseca: Idemo zgasiti sve
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, da smo je od prve do zadnje minute kontrolirali. Igrali smo dobro, imali smo svoj određeni tempo. Mislim da smo danas odigrali u kontinuitetu 90 minuta dobro, rekao je

Admiral

U posljednjoj utakmici 20. kola HNL-a, Dinamo je na Maksimiru pobijedio Vukovar 1991 s 3-1 na Maksimiru. Zasjao je Dion Drena Beljo, koji je s dva gola nastavio dobru golgetersku formu i dobar niz "modrih". Poraz gostiju ublažio je Lovro Banovec golom u 74. minuti, a navijače Dinama sigurno je razveselio povratak Morisa Valinčića, koji je odigrao 85 minuta.

Podsjetimo, Valinčić je bio "izvan stroja" od 27. listopada, kada je zadobio tešku ozljedu gležnja. Vratio se na travnjak početkom veljače, a Mario Kovačević imao je puno muka na poziciji desnog bočnog dok nije bio u akciji. Trener "modrih" na toj je poziciji koristio mladog Nou Mikića, krilnog napadača Matea Lisicu, a prije Valinčićeva povratka, na toj se poziciji "pronašao" i Niko Galešić.

POBJEDA DINAMA VIDEO Beljo i Bakrar srušili Vukovarce! Pogledajte golove
VIDEO Beljo i Bakrar srušili Vukovarce! Pogledajte golove

Valinčić je nakon pobjede nad Vukovarom dao izjavu za klupsku televiziju.

Bačka Topola: Nogometaši Dinama stigli na TSC Arenu uoči početka utakmice protiv Maccabi Tel-Aviva
Bačka Topola: Nogometaši Dinama stigli na TSC Arenu uoči početka utakmice protiv Maccabi Tel-Aviva | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

- Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, da smo je od prve do zadnje minute kontrolirali. Igrali smo dobro, imali smo svoj određeni tempo. Mislim da smo danas odigrali u kontinuitetu 90 minuta dobro i da smo mogli zabiti još koji gol - rekao je pa komentirao sedam bodova prednosti u odnosu na Hajduk.

- Pa dobro, nećemo još gledati tablicu. Tablica se gleda na kraju, idemo sada, sve do kraja sezone, zgaziti sve i to je to.

Valinčić se ozlijedio u listopadu kada je Dinamo igrao upravo protiv Vukovara.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Da, evo, prošlo je dosta, već tri mjeseca, tako da sigurno sam jako sretan i nadam se da će me samo zdravlje poslužiti. Fenomenalno sam se osjećao na terenu.

SAŽETAK DINAMO - VUKOVAR VIDEO Livakovićeva bravura, Beljina majstorija i lijepa akcija Vukovara. Sažetak s Maksimira
VIDEO Livakovićeva bravura, Beljina majstorija i lijepa akcija Vukovara. Sažetak s Maksimira

Za kraj je najavio Rijeku.

Pobijediti. Nećemo se nikoga bojati, idemo to zgaziti kao što sam rekao i to je to.

