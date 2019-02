Valverde: Ne zanima nas VAR, znamo da postoji puno grešaka

Odbrojavanje do trećeg El Clasica ove sezone je pri kraju. Uzvratna utakmica polufinala Kupa kralja igra se u srijedu navečer, a treneri Barcelone i Real Madrida odradili su press konferencije. Glavna tema, naravno, bio je VAR i dosuđen sumnjivi penal za Madriđane, no Valverdea to previše ne brine.

- Nema panike. Ne zanima nas VAR i igrači Barcelone su potpuno mirni u vezi s time. Znamo da postoji puno kontroverznih odluka u nogometu, pa tako i u svakom sportu, ali to ovisi više o ljudskoj pogrešci nego o sportu samome po sebi - rekao je mirni Ernesto Valverde.

U odnosu na prvi El Clasico ove sezone kada su Katalonci razbili Real 5-1, izabranici Santiaga Solarija su u prvoj utakmici polufinala odigrali dosta dobro i izvukli remi (1-1) uoči uzvrata na Santiago Bernabeu, no ono što je najvažnije za njih je to što su zabili gol u gostima te im je u uzvratu dovoljan čak i remi bez golova.

- Sutra ćemo pokušati pobijediti, imajući na umu da ako ne zabijemo gol, to znači da ispadamo. Sutrašnja utakmica odlučuje o svemu, moramo dati sve od sebe.

Valverdeu će utakmica protiv Reala biti 100. utakmica na klupi Barcelone, a nada se da će to proslaviti prolaskom u finale kupa.

Odlična vijest za Barcu je i povratak Brazilca Arthura koji bi mogao zaigrati već protiv Madriđana.

- Oporavio se od ozljede i odradio je s nama trening. Nije još na 100 posto, ali možda bude igrao. On je drugačiji igrač od ostalih, sjajan igrač koji može napraviti puno toga - rekao je bivši trener Bilbaa.

Dok se u Kataloniji pričalo o VAR-u, u Madridu je glavna tema bio Gareth Bale i njegova ljuta reakcija nakon što je zabio protiv Levantea za 2-1 iz penala. Velšanin nije htio slaviti gol i odgurivao je druge igrače, osim Luke Modrića kojeg je zagrlio.

- Već sam pričao s Garethom, sad razmišljamo samo o utakmici protiv Barcelone. To će biti velika utakmica i svi želimo uživati u njoj - rekao je Santiago Solari.

- Vidim u Baleu i u drugim igračima da su 100 posto spremni za ovu utakmicu, želimo pobijediti i ostati u igri za naslov u sva tri natjecanja. Ovo je utakmica za uživati. Upravo ta utakmica je Španjolsku stavila na mapu kao glavno središte nogometa.

Solari je pričao i o VAR-u i kontroverznoj odluci sudaca koji su svirali penal za Real nakon "prekršaja" nad Casemirom, a naravno da se slaže da je to bilo penal

- Kad god se VAR koristi u sumnjivim situacijama, uvijek će biti različitih mišljenja. Ono je bio penal, tu nema dvojbe. To zna svatko tko poznaje pravilo 12 - rekao je trener Reala.

Velika utakmica igra se na Santiago Bernabeuu u 21 sat, a samo tri dana kasnije nas čeka još jedan El Clasico koji se također igra u Madridu, i to u 20 i 45.