Vapaj Gruzijke: 'Nitko ne brine o nama, ostat ćemo bez novca'

Imam za hranu, ali i dalje moram plaćati račune. Također, mnogi će odustati od tenisa jer će sav novac potrošiti preživljavajući i neće moći putovati, veliku je zabrinutost zbog svoje teniske budućnosti emitirala Gruzijka Sofija Šapatava (31).

Ona je samo jedna od mnogih tenisača i tenisačica kojima korona virus nije trenutno najveća muka, već posljedice koje će nastati kasnije ili već i jesu. A to su upravo novčane prirode, oni koji nisu u svjetskom vrhu i koji žive od turnira do turnira bit će u velikom problemu kako financirati sve jednom kad se sezona nastavi.

- Razgovarala sam sa svojim kolegama i prijateljima kakvi su im planovi za sljedeće mjesece. Loše rangirani igrači nemaju ušteđevinu. Obično zarađujemo igrajući na turnirima. Sada to nije moguće. Niko ne vodi računa o nama - pojadala se Šapatava.

Ona je trenutno 371. na svijetu, najbolja je bila na 186. mjestu, dakle, značajniji novac nije mogla zaraditi. Stoga je za Šapatavu i slične pokrenuta peticija kojom traže financijsku pomoć od nadležnih teniskih organizacija; ITF-a, ATP-ja i WTA-a.

- Najvećem broju tenisača potreban je novac na mjesečnoj bazi. Neki mogu izdržati da ne igraju šest mjeseci, ali većina ne može. Komplicirano je, smišljamo rješenja - rekao je Bruno Soares, partner našeg Mate Pavića, koji je uključen u pronalazak pravog rješenja.

I to će potrajati kao i stanka koja je originalno trebala biti do 7. lipnja, no pitanje je trenutka kada će se službeno otkazati i Wimbledon koji je trebao započeto 29. lipnja. Roland Garros je već, znamo, premješten za rujan...