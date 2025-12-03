VAR dobiva nove ovlasti, test je na Svjetskom prvenstvu 2026.?

Svijet nogometa i suđenja mogao bi doživjeti nove promjene. U sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, Fifa razmatra proširenje ovlasti VAR tehnologije, što bi moglo utjecati na način suđenja na najvišoj razini. Cilj krovne nogometne organizacije je smanjiti broj sudačkih pogrešaka koje mogu utjecati na ishod utakmica u natjecanju gdje svaka odluka ima veliku težinu. U raspravi su dva nova pravila koja bi se mogla testirati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, javlja The Guardian.

Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijelo zaduženo za nogometna pravila, i Fifa vode rasprave o budućnosti VAR-a. Diskusije sežu dalje od postojećih provjera golova, kaznenih udaraca i crvenih kartona, s ciljem uvođenja sustava koji bi trebao donijeti veću preciznost. Planovi su u poodmakloj fazi, a iduće Svjetsko prvenstvo razmatra se kao platforma za testiranje ovih novih primjena.

Predložene promjene: Provjera kornera i drugog žutog kartona

Prijedlog koji Fifa razmatra usredotočen je na uvođenje VAR intervencije u dvije specifične situacije koje do sada nisu bile pokrivene tehnologijom.

Prva promjena odnosi se na provjeru odluka o dosuđivanju kornera. Prema prijedlogu, VAR bi imao ovlast utvrditi je li lopta punim obujmom prešla gol-aut liniju te čiji ju je igrač posljednji dirao. Time bi se uveo dodatni mehanizam za ispravljanje pogrešnih odluka koje mogu dovesti do prilike za postizanje gola.

Druga promjena bila bi mogućnost da VAR intervenira kod pogrešno dodijeljenog drugog žutog kartona. Trenutni sustav dopušta VAR intervenciju kod izravnog crvenog kartona, ali ne i kada sudac isključi igrača zbog drugog žutog kartona. IFAB je već pokazao otvorenost prema ovoj mjeri, a Svjetsko prvenstvo bi moglo biti prvo veliko natjecanje na kojem će se primijeniti.

Argumenti za promjene

Iako se može činiti kao odluka od manjeg značaja, pogrešno dosuđen udarac iz kuta može imati značajne posljedice. Menadžer Nottingham Foresta, Sean Dyche, jedan je od zagovornika promjena nakon što je njegova momčad u Premier ligi primila dva gola u dva tjedna iz kornera za koje smatra da nisu trebali biti dosuđeni.

- To se mora promijeniti. Ne trebaju vam tri minute da to pogledate, to je vrlo jednostavan trenutak. Prošli tjedan je bila nevjerojatno jednostavna situacija, činjenično pogrešna odluka. To mora trajati pet sekundi, kraj priče. Sigurno? - izjavio je Dyche

Slično mišljenje iznio je i Pierluigi Collina, šef Fifinog sudačkog odjela. On je kao argument za promjene naveo incident iz finala Eura 2016., kada je Portugalu u produžecima pogrešno dosuđen slobodan udarac zbog igranja rukom na rubu kaznenog prostora, što je zamalo dovelo do gola. Collina vjeruje da bi se takve situacije mogle izbjeći fleksibilnijom upotrebom VAR-a.

Reakcije nacionalnih saveza i tehnički izazovi

Iako Fifa zagovara ove promjene, prijedlog nije naišao na jednoglasno odobravanje. Na sastanku IFAB-a u listopadu, prijedlog za provjeru kornera suočio se s rezervama od strane predstavnika nekih nacionalnih liga. Glavni razlog zabrinutosti su potencijalna dodatna kašnjenja u igri. S obzirom na to da se golovi i kazneni udarci već redovito provjeravaju, uvođenje provjera za kornere (kojih u prosjeku ima desetak po utakmici) moglo bi stvoriti dodatan pritisak na suce i usporiti ritam igre.

- Mislimo da nema potrebe za proširenjem upotrebe VAR-a. Naša je pozicija da smo sada na dobrom mjestu. Naravno, ako netko iznese prijedlog, mi ćemo ga kao grupa razmotriti. Ali ne mislimo nužno da VAR treba proširiti u ovom trenutku - izjavio je Mark Bullingham, izvršni direktor Engleskog nogometnog saveza (FA) i član odbora IFAB-a.

Drugi izazov je razlika u resursima. Dok je na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. u VAR sobi radilo pet sudaca po utakmici, u Premier ligi, primjerice, rade dvojica. Fifa također na SP-u koristi posebnu Adidas loptu s tehnologijom koja može trenutno utvrditi tko je zadnji dirao loptu, što je tehnologija koja trenutno nije široko dostupna u nacionalnim ligama.

Planovi za testiranje na Svjetskom prvenstvu

Unatoč izraženim rezervama, FIFA nastavlja s planom. Ideja je iskoristiti Svjetsko prvenstvo kao poligon za testiranje, za što bi IFAB mogao dati posebnu, privremenu dozvolu. To bi bio presedan jer se nove tehnologije i pravila obično prvo testiraju u natjecanjima nižeg ranga.

Fifa smatra da uz resurse dostupne na Svjetskom prvenstvu, od broja VAR sudaca, preko broja kamera do napredne tehnologije u lopti, može donositi odluke o kornerima brzo i bez značajnog utjecaja na tijek igre. Budući da se odluka o nastavku igre (poput izvođenja kornera) ne može promijeniti nakon što se igra nastavi, svaki bi korner morao biti provjeren prije izvođenja. U Fifi procjenjuju da je većina takvih odluka jasna i da bi provjere trajale svega nekoliko sekundi.

Dok je prijedlog za provjeru drugog žutog kartona naišao na šire odobravanje i vjerojatno će biti usvojen, budućnost provjere kornera ovisit će o ishodu testiranja na Svjetskom prvenstvu. Formalni prijedlog o drugom žutom kartonu bit će predstavljen na godišnjem sastanku IFAB-a 20. siječnja 2026.