VAR kontroverza u Koprivnici. Rijeka povela iz ponovljenog penala, Slaven je preokrenuo

Kad Rijeka gostuje u Koprivnici, jedno je sigurno: neće biti dosadno. Tako je bilo i ovu nedjelju, gdje je već u sedmoj minuti došlo do situacije zbog koje je skočila kompletna tribina na Kušeku Apašu.

Naime, nakon što je Adetunji Rasaq Adeshina srušio Justasa Lasickasa u šesnastercu Slavena Belupa, glavni sudac Ante Terzić iz Podstrane pokazao je na penal za goste. Izveo ga je Niko Janković, pročitao ga je Ivan Čović i žestoko proslavio.

Nije slavlje dugo trajalo jer se Terzić uhvatio za slušalicu i komunicirao s VAR sobom u kojoj su sjedili Fran Jović i Ivan Vučković iz Zagreba. Oni su sugerirali Terziću da bi penal trebalo ponoviti, što je on i dosudio. Rijeka je pritom promijenila izvođača, precizan je bio Tiago Dantas.

Gledajući ponovljenu snimku, vidi se da je Jon Mersinaj uz još jednog igrača Slavena, ali i jednog Rijeke prerano utrčao u prostor i nakon toga i očistio loptu. Mersinaj je pritom i u šesnaesterac pogurao Daniela Adu-Adjeija, koji je izgubio ravnotežu i također prerano zakoračio u kazneni prostor.

Kako god, slavenaše taj gol nije poljuljao jer su u 35. minuti izjednačili golom upravo Mersinaja na asistenciju Lovre Banovca, a onda je Banovec, na krasno proigravanje Marka Dabre u 52., donio preokret "farmaceuta" golom za 2-1.