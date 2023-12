Varaždin nakon 13 godina u četvrtfinalu Kupa: 'Posvećujem ovo Kovačeviću. Čeka ga borba'

Nakon 13 godina u Varaždinu ćemo ponovno gledati četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Varaždinci su u osmini finala preokretom pobijedili Istru 1961 s 3-2.

Pokretanje videa ... Dalić o treneru Varaždina koji ima rak | Video: 24sata Video

Bio je to ujedno i debi Nikole Šafarića na klupi Varaždina.

- Jedan od ljepših trenutaka u karijeri. Ostat će mi ova utakmica zauvijek u sjećanju. Ovu pobjedu posvećujemo Mariju Kovačeviću kojeg čeka borba, ali vjerujemo da će po njega sve dobro ispasti – rekao je emotivno Nikola Šafarić koji je s Kovačevićem bio u kontaktu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Pričali smo, no nismo ga željeli mnogo zamarati. Prije utakmice rekao sam igračima da tu ima prostora za više s obzirom na prošlu utakmicu u Puli i tako je bilo. Jako emotivna i fizički zahtjevna utakmica. Otvorili smo na najbolji mogući način i onda preokret. Moji igrači su pokazali ogromnu želju i htijenje. Dva mjeseca nismo pobijedili utakmicu, ali sve smo dali danas. Znali smo da to imamo u

sebi, tu dodatnu energiju koja nas je vodila do pobjede - rekao je Šafarić, sportski direktor i privremeni trener Varaždina.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Razočaran je nakon susreta bio David Catala, trener Istre 1961, čija je ekipa vodila 2-1 do 70. minute.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Veliko razočaranje. Nismo završili utakmicu kad smo trebali. Vratili smo ih u život i to je tako karakterna ekipa kao što je Varaždin iskoristila. Jednostavno su željeli više pobjedu i to je odlučilo danas – zaključio je Catala.