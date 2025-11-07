Varaždin oduševio gestom uoči Rijeke: Vidimo se na stadionu, ovaj put s plemenitim ciljem

U nedjelju od 18.15 sati Varaždin dočekuje aktualnog prvaka Rijeku, a domaćini su se pobrinuli da utakmica ima veći značaj. Jedan euro od svake prodane ulaznice ide u dobrotvorne svrhe. Varaždin se nalazi na četvrtom mjestu na tablici, a u prošlom kolu remizirali su protiv Osijeka. Jedan od igrača koji se posebno istaknuo bio je branič Novak Tepšić.

- Zadovoljan sam svojom igrom. Naravno, uvijek ima mjesta za napredak i da neke situacije odradim još bolje. Ovo mi je bila prva utakmica ove sezone u kojoj sam odigrao svih 90 minuta. Nadam se da ću ponavljati ovakve utakmice i da ću ostati na toj razini, ako ne i boljoj, te ispraviti neke pogreške koje sam imao i uhvatiti kontinuitet - poručio je Tepšić za službene stranice kluba.

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U sljedećoj utakmici trebat će glasnu podršku svojih navijača, a Tepšić je pozvao navijače da dođu na Gradski stadion u što većem broju.

- Puno nam znači njihova podrška i ovim putem ih pozivam na utakmicu s Rijekom, da nas dođu podržati i nadam se da ćemo, nakon utakmice, zajedno moći slaviti. Lakše je igrati kada su oni tu, kada te bodre i kada ti daju podršku na terenu - rekao je.

Utakmica ima humanitarnu stranu jer kupnjom ulaznice, navijači se uključuju u humanitarnu akciju "Šampioni dobrote" čiji je cilj prikupiti sredstva za kupnju sustava za mjerenje regionalne saturacije za Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu, objavili su na službenoj stranici NK Varaždin. Od svake prodane ulaznice, jedan euro ide u humanitarne svrhe kako bi se pomoglo djeci koja se bore s teškim bolestima.

"Pokažimo zajedno da nogomet spaja, pokreće i mijenja nabolje - budimo šampioni dobrote! Vidimo se na stadionu - ovaj put s plemenitim ciljem", poručili su iz Varaždina.