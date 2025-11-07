Navijači će se kupnjom ulaznica priključiti humanitarnoj akciji "Šampioni dobrote" gdje će se jedan euro od svake prodane ulaznice donirati za pomoć teško oboljeloj djeci, objavio je klub na svojim stranicama
Varaždin oduševio gestom uoči Rijeke: Vidimo se na stadionu, ovaj put s plemenitim ciljem
U nedjelju od 18.15 sati Varaždin dočekuje aktualnog prvaka Rijeku, a domaćini su se pobrinuli da utakmica ima veći značaj. Jedan euro od svake prodane ulaznice ide u dobrotvorne svrhe. Varaždin se nalazi na četvrtom mjestu na tablici, a u prošlom kolu remizirali su protiv Osijeka. Jedan od igrača koji se posebno istaknuo bio je branič Novak Tepšić.
- Zadovoljan sam svojom igrom. Naravno, uvijek ima mjesta za napredak i da neke situacije odradim još bolje. Ovo mi je bila prva utakmica ove sezone u kojoj sam odigrao svih 90 minuta. Nadam se da ću ponavljati ovakve utakmice i da ću ostati na toj razini, ako ne i boljoj, te ispraviti neke pogreške koje sam imao i uhvatiti kontinuitet - poručio je Tepšić za službene stranice kluba.
U sljedećoj utakmici trebat će glasnu podršku svojih navijača, a Tepšić je pozvao navijače da dođu na Gradski stadion u što većem broju.
- Puno nam znači njihova podrška i ovim putem ih pozivam na utakmicu s Rijekom, da nas dođu podržati i nadam se da ćemo, nakon utakmice, zajedno moći slaviti. Lakše je igrati kada su oni tu, kada te bodre i kada ti daju podršku na terenu - rekao je.
Utakmica ima humanitarnu stranu jer kupnjom ulaznice, navijači se uključuju u humanitarnu akciju "Šampioni dobrote" čiji je cilj prikupiti sredstva za kupnju sustava za mjerenje regionalne saturacije za Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu, objavili su na službenoj stranici NK Varaždin. Od svake prodane ulaznice, jedan euro ide u humanitarne svrhe kako bi se pomoglo djeci koja se bore s teškim bolestima.
"Pokažimo zajedno da nogomet spaja, pokreće i mijenja nabolje - budimo šampioni dobrote! Vidimo se na stadionu - ovaj put s plemenitim ciljem", poručili su iz Varaždina.
