Varaždin potpisao ponajvećeg slovenskog talenta. Bio je na 'radaru' Dinama i Milana...

VELIKO POJAČANJE

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: NK Varaždin

Jaka Premrl na sebe je pažnju skrenuo još kao 14-godišnjak kada su ga primijetili skauti RB Salzburga

Jaka Premrl (17), slovenski krilni napadač, karijeru nastavlja u Varaždinu, s kojim je potpisao profesionalni ugovor do 2029. godine. Dosadašnji član Maribora u Varaždin stiže kao pojačanje za juniorsku momčad, ali i kao igrač o kojem se već godinama govori u kontekstu velikih europskih klubova.

U Mariboru je ove sezone imao 10 nastupa i postigao jedan gol za mladu momčad, dok je u NextGen ligi skupio 15 utakmica i jedan gol. Još impresivnije djeluju brojke iz mlađih uzrasta. U državnim prvenstvima do 15 i 17 godina zabio je 43 pogotka u 71 susretu. Prije dolaska u Maribor razvijao se u Domžale, a redovito nastupa i za mlađe selekcije slovenske reprezentacije.

Premrl je pozornost skauta privukao već s 14 godina. Njegov razvoj pratili su ljudi iz sustava RB Salzburga, interes je pokazivao i Dinamo, a slovenski mediji navodili su kako su ga razmatrali i Milan te Bayer iz Leverkusen.

O njegovu potencijalu pisao je i poznati lovac na talente Jacek Kulig, koji ga je opisao kao jednog od najuzbudljivijih slovenskih tinejdžerskih talenata i istaknuo njegovu važnu ulogu u slovenskoj U-17 reprezentaciji, uz imena poput Tiana Naija Korena, Žana Meškoa, Matevža Šimnoveca, Nejca Vihera, Denisa Videnovića i Mihu Matjašeca.

