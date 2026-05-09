Varaždinci koračić do Europe. Šafarić upozorava: 'Dogodilo se dosta stvari koje baš i ne volim'

Nogometaši Varaždina remijem (1:1) protiv Lokomotive napravili su ogromni korak ka osiguranju barem četvrte pozicije HNL-a koja vodi u europska natjecanja.

- Dosta toga se događalo kroz tjedan, dosta stvari koje ne volim. Puno je bilo snimanja i izjava da je Europa tu. To je sigurno odnijelo fokus. To se ne radi na taj način zbog respekta prema drugim ekipama. Znao sam da je sve moguće. Opet sam znao koliko je ovaj bod važan. Najveći korak prema putu u Europu. Ovo je sada posebno, bolje nego prošle godine - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina dodajući da je podjela bodova najrealnija.

- Ekipa Lokomotive nam je možda i najteži protivnik. Imali smo nakon izjednačenja Lokomotive, rješenje preko Latkovića, no nismo zabili. Tako je to u takvim utakmicama. Podjela bodova je najpravednija - ističe Šafarić.

Dva kola prije kraja Varaždinci imaju 48 osvojenih bodova i drže četvrto mjesto s bodom manje od trećeplasirane Rijeke. No praktički su potvrdili četvrtu poziciju koja vodi u Konferencijsku ligu. Lokosi imaju šest bodova manje, a Istra 1961 devet manje i mora slaviti u sva tri dvoboja, dok Varaždinci moraju izgubila u zadnja dva. Vrlo teško, pa se može reći da su Varaždinci 99 posto u Europi.

- Treba nam matematički bod. Ako sve tri utakmice Istra pobijedi, a mi obje izgubimo, to je jedina opcija. Malo će biti opušteniji moji igrači u zadnja dva kola nego danas. Osjetila se ogromna težina utakmice - zaključio je Šafarić.

Trener Lokomotive Nikica Jelavić također drži da je bod za svaku ekipu najpravedniji.

- Jedna dobra, živa utakmica, ali bez puno šansi. Kaznio nas je Varaždin iz jedne naše greške. Kasnije smo se stabilizirali. Zabili smo, bili jaki u posjedu, no nismo uspjeli preokrenuti. Šteta što nismo ostali u utrci za Europu, da se malo zakuha, ali prve četiri ekipu su zasluženo na svojim mjestima - ističe trener Nikica Jelavić čija ekipa u zadnja dva kola igra protiv Dinama i Hajduka.

- Bit će to najslađe dvije utakmice u kojima imamo samo puno toga za pokazati. Dat ćemo priliku mlađim igračima. Nama je najvažnija promocija, proizvodnja mladih igrača da bismo mogli prodavati te preživjeti - zaključio je Jelavić.