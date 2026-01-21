Varaždinci pripreme odradili u Dubaiju: 'Koštalo je skoro kao Medulin, a neusporedivo bolje'

Nogometaši Varaždina sedam su dana proveli na zimskim pripremama u Dubaiju. Tamo su Varaždince dočekali vrhunski uvjeti, a odigrali su i vrlo kvalitetne pripremne utakmice.

Iako se javnost pitala kako su Varaždinci skupili novac za tako nešto, stvar je vrlo jednostavna. Troškovi priprema u Ujedinjenim Arapskim Emiratima samo su dvadesetak posto viši od troškova priprema u Medulinu, i to ponajviše zbog cijene leta. Operativno je klub sve odradio samostalno, bez dodatnih troškova agencija.

- Gledali smo nekoliko opcija, među kojima naravno Hrvatsku, Sloveniju, Cipar, Tursku i Dubai, te smo se odlučili za Dubai. Dubai nam je, za razliku od Turske, pružao “all-inclusive” pripreme, a u slučaju potrebe vrlo lako se moglo organizirati i nešto dodatno zbog naših odnosa s ljudima iz tog dijela svijeta. Pripreme su bile pun pogodak jer je trener, zajedno sa stožerom, odradio sve zacrtane treninge i utakmice, a dobili smo i ugodno vrijeme, vrhunske uvjete te kvalitetne protivnike u pripremnim susretima - ističe Toni Dalić, član uprave kluba.

Da su pripreme u Dubaiju bile pun pogodak potvrdio je i Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

- Svi koji znaju priču iznutra znaju da racionalno raspolažemo novcem i da se nikada ne bismo upuštali u avanture. Cijela priča koštala nas je tek nešto više nego Medulin, a uvjeti se ne mogu usporediti. To bi mogla postati naša stalna destinacija za zimske pripreme - ističe Šafarić.

Igrači su između svojih obveza imali priliku razgledati znamenitosti Dubaija, a sudjelovali su i u team buildingu. Naime, išli su na safari, vozili su se po dinama te kušali tradicionalni roštilj u pustinji.

S mnoštvom pozitivnih dojmova, ali i nakon mukotrpnog rada, vratili su se u Varaždin te s nestrpljenjem čekaju početak drugog dijela prvenstva.

- Jedva čekam utakmicu i nadam se našoj dobroj igri. Važno je da ispoštujemo sve dogovoreno - ističe Šafarić uoči susreta 19. kola protiv Gorice, koji je na rasporedu u petak, 23. siječnja, u 16 sati u Varaždinu.

- Mislim da sam ostao dužnik u prvom dijelu sezone. Od mene kreće obrana i na tome će biti naglasak u drugom dijelu sezone - rekao je kapetan Oliver Zelenika, otkrivši ciljeve za nastavak natjecanja.

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin

- Želimo ponoviti uspjeh od prošle godine. Nemamo imperativ da moramo, ali sada nas svi gledaju drugačije nego prošle sezone. Također igramo na dva fronta - dodao je Zelenika.

Od novih igrača pristigli su Sikošek (Maribor), Canjuga (Lokomotiva) i Ilinković (Rijeka).

- Vrijeme će pokazati jesu li pojačanja. Svi koji su došli vrlo su se brzo prilagodili i ugodno se osjećaju. Pojedincima je potrebno malo vremena, jer sve ovisi o njima. Prijelazni rok još traje i sigurno će biti promjena. Pregovaramo s jednim ili dvojicom igrača o dolasku - zaključio je Šafarić.