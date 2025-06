Varaždinu na početak priprema došlo pojačanje. Šafarić: Bit će inovacija, moramo biti odlučniji

Na početku ljetnih priprema trener Varaždina i sportski direktor Nikola Šafarić (44) osvrnuo se na proteklu sezonu i najavio očekivanja od nadolazeće sezone na konferenciji za medije.

- Ovaj odmor uvijek brzo prođe, ali mislim da smo svi napunili baterije i da smo spremni za novu sezonu. Sigurno će biti nekih promjena u momčadi, budući da je prijelazni rok tek počeo. Prije svega, nadam se da su svi igrači koji su danas na prozivci zdravi i da spremni dočekujemo početak priprema, a mislim da ćemo se u hodu još nadopunjavati. Na nekoliko mjesta moramo pojačati konkurenciju - započeo je Šafarić.

U ponedjeljak su počele pripreme, a na popisu je bilo 27 igrača.

- Ba i Antunović dobili su još nekoliko dana slobodno, budući da su tijekom stanke bili duži period s reprezentacijom. Oprostili smo se od Mitrovskog, Alića, Neversa i Poldrugača, dok je Čuiću istekao ugovor. S nama će otpočetka priprema biti Ivan Mamut, novi igrač Varaždina, a u svlačionici imamo i nova-stara imena: Belcara i Lesjaka koji su se vratili s posudba - rekao je trener Varaždina.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za vrijeme priprema igrači Varaždina odigrat će šest prijateljskih utakmica, a prva je na rasporedu protiv Lokomotive u subotu 28. lipnja. Nakon toga ih očekuje utakmica protiv mađarskog ZTE-a. U nadolazećoj sezoni Varaždin teži jednakom rezultatu koji su ostvarili prošle sezone kada su završili na četvrtom mjestu HNL-a.

- Dva tjedna treniramo kod kuće i onda idemo na Roglu. Tamo ćemo igrati sa Sarajevom i s Aluminijem. Zadnji tjedan prije Konferencijske lige imamo prijateljske utakmice sa Zorjom i Sesvetama - izjavio je.

- Možda ćemo i promijeniti sustav. Sve ovisi o igračima i o tome koga ćemo uspjeti dovesti, ali osovina momčadi je ostala i igrali smo već u tom sustavu 3-5-2. Bit će zanimljivo i sigurno će biti nekih inovacija, ali ono što je svima jasno jest da moramo popraviti fazu napada, biti još kvalitetniji i odlučniji te s još više igrača dolaziti u završnicu, a pritom pokušati zadržati stabilnost u fazi obrane - rekao je.

Varaždin i Šibenik sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Šafarić se kratko osvrnuo na juniorsku selekciju Varaždina i uspjehe mlađe momčadi, a istaknuo je kako će nekoliko juniora biti na pripremama.

- Iskreno nisam najzadovoljniji s prošlom sezonom juniorske ekipe i time kako je igrala. Zadnje kolo smo se spasili od ispadanja i to je isto jedna problematika. Znam da naša javnost želi da u sastavu imamo mlade, domaće igrače, ali škola postepeno raste i trebat će jedan određeni period da se to sve još stabilizira. Mora se raditi još kvalitetnija selekcija kako bismo izbacili još više igrača iz omladinskog pogona. Svima je to u cilju, svima je to želja, ali za sve treba vremena - izjavio je.

Osvrnuo se i na protivnika u europskim kvalifikacijama gdje im je protivnik portugalska Santa Clara.

- Sigurno nas čeka jedna zahtjevna utakmica protiv momčadi koja je protiv Benfice, Porta i ostalih ekipa igrala jako dobro i nisu gubili utakmice. Bit će to jedna atraktivna utakmica, ali Varaždin je priželjkivao europsku utakmicu, uspjeli smo u tome te idemo u njoj uživati i dati sve od sebe - zaključio je Šafarić.