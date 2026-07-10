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Cardoso Varela promijenio menadžersku agenciju

Piše Domagoj Vugrinović,
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Cardoso Varela promijenio menadžersku agenciju
Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Varelu više ne zastupa Andy Bara, koji ga je doveo u Dinamo, nego agencija Gol International, koju vodi Pini Zahavi

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Cardoso Varela (17) novu će sezonu započeti u Dinamovoj B momčadi. Portugalski krilni napadač priključio se momčadi koju vodi Jerko Leko, gdje bi trebao dobiti veću minutažu i kroz utakmice drugog razreda hrvatskog nogometa tražiti povratak među prvotimce.

Varela je tijekom priprema bio s prvom momčadi i nastupio je u utakmicama protiv Radomlja i Brinja, ali se nije uspio izboriti za stalno mjesto kod trenera Marija Kovačevića. Nije ga bilo u kadru za pripremni susret protiv Kopra, koji je Dinamo dobio 4-2, što je jasno pokazalo da trenutačno nije u najužim planovima prve momčadi.

Konkurencija na krilnim pozicijama u Dinamu vrlo je jaka. Kovačević ondje ima Mislava Oršića, Arbëra Hoxhu, Danija Rodrígueza, Frana Topića i Matea Lisicu, pa su u klubu procijenili da je za Varelin razvoj bolje da redovito igra za B momčad nego da minute čeka na klupi seniora.

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Dinamova druga momčad vraća se u natjecanje nakon četverogodišnje stanke i igrat će u Prvoj NL. Prvenstvo počinje 22. kolovoza, a za Varelu bi to trebala biti prilika da kontinuitetom nastupa ponovno izbori mjesto u seniorskoj svlačionici.

Gotovo istodobno s njegovim premještajem u B momčad objavljena je i promjena u zastupničkom timu. Varelu više ne zastupa Andy Bara, koji ga je doveo u Dinamo, nego agencija Gol International, koju vodi Pini Zahavi.

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