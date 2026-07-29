Varteks ima vlastiti stadionu: Na otvorenje dolazi Maribor!

Nogometni klub Varteks osnovali su White Stonesi 2011. godine. Klub je krenuo iz zadnje lige, a iz godine u godinu je rastao. Prošle sezone završili su 11. mjestu 2. NL (treći rang) s 31 osvojenim bodom.

Godinama je Varteks bio praktički gost na domaćim utakmicama. Igrali su na stadionu Sloboda, no odsad će domaće susrete igrati na svojem stadionu u Hrašćici. Nakon više od dvije i pol godine, ovih je dana završeno uređenje stadiona, a posljednji radovi obavljeni su na travnjaku i infrastrukturi oko stadiona. Sve je spremno za igranje utakmica u novom domu Varteksa.

Foto: NK Varteks

Cijeli projekt realizirao je Grad Varaždin, u suradnji s varaždinskim klubom i njegovim volonterima. Ostvaren je i uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza te Županijskog nogometnog saveza.

-Treća faza predviđa nadogradnju objekata, no i bez toga će se moći odigravati utakmice. Preostaje još završno licenciranje, koje bi također trebalo biti odrađeno tijekom ljeta - ističu iz Nogometnog kluba Varteks.

Prva utakmica na novom stadionu igrat će se u utorak, 4. kolovoza u 19 sati. Za prvog protivnika Bumbari su uspjeli dogovoriti senzacionalno ime. Riječ je o klubu s kojim njeguju prijateljske odnose i ostvaruju sve intenzivniju suradnju – NK Mariboru.

Maribor je najtrofejniji slovenski klub s čak 16 naslova prvaka. U novu sezonu ušli su s važnim kadrovskim promjenama pa se tako u klub vratio Zlatko Zahovič, sportski direktor i jedna od najvećih ikona Maribora, a s njim i Darko Milanič, još jedna legenda slovenskog nogometa, koji je ponovno preuzeo trenersku funkciju.

Nigel French/PA/PIXSELL | Foto: Nigel French/PA/PIXSELL

Sve je to donijelo mnogo euforije među navijače, a prvenstvo su otvorili s četiri boda iz prva dva kola te se trenutačno nalaze na vrhu ljestvice. Prije dolaska u Varaždin očekuje ih "štajerski" derbi protiv aktualnog prvaka Celja, koji se igra u petak, 1. kolovoza.

Nakon toga stižu na Varteksovu ljepoticu, gdje će ova utakmica biti i prigoda za svečano rezanje vrpce, prigodne govore, ali i veliko slavlje nakon susreta.