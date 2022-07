Vaso i Croata ipak neće u kavez u Puli: Dajte mi Pejića!; 'Nitro' odgovorio: Prvo pobijedi Croatu

Iako su se na ‘FNC 6’ priredbi u Karlovcu za meč dogovorili Vaso Bakočević (32, 42-22) i Francisco Croata Barrio (33, 10-2), izgleda da do njega neće doći! Naime, crnogorski je borac na Instagramu otkrio kako se Croata ne može oporaviti do početka devetog mjeseca, odnosno 3. rujna, kad je na rasporedu sedma priredba Fight Nation Championshipa u pulskoj Areni.

Nije ‘Psycho’ dugo čekao kako bi pronašao novog protivnika, a prozvao je povratnika u kavez - Filipa ‘Nitra’ Pejića (29, 15-7-2).

-Čelnici FNC organizacije su me obavijestili da od meča sa Croatom 3. rujna neće biti ništa jer se navodno mali ne može oporaviti od ozljede šake tako da više neću prozivati tu ‘jajaru’ - napisao je Vaso pa nastavio:

- Imam odličnu ideju, možda čak i bolju. Super fight protiv Filipa Pejića. ‘Nitro’, što kažeš? Neki catchweight nešto, mada znam da si ti ratnik i ne bi te zanimala kilaža. Nisi ti kao Panći, to svi znaju - poručio je borac iz Fight Companyja.

Objavio je nakon toga i video nokauta Pejića protiv Barrija dok je kasnije svoju majku upitao što misli o tome hoće li ga Pejić ‘prosuti’, a onda mu je hladno odgovorila – ‘da’. Brzo je uslijedio i odgovor 'Nitra', a očito da taj meč nećemo gledati.

- Superfight? To za mene nije superfight! I nažalost nećete gledati taj meč u Puli na FNC-u. Imam još kredita u KSW-u i planiram se vratiti na pobjedničke staze, vjerujem u sebe i imam jaku motivaciju. Meč sa Vasom MMA fanovi će morati još pričekati. I neka prvo pobijedi Croatu. Ima puno pratitelja, ali nije me oduševio kao borac. Je kao brbljavac. Očekujte me krajem godine - poručio je Pejić.

Podsjetimo, Filip je nakon poraza protiv Davida Smielowskog (26, 9-0) u veljači ove godine išao na operaciju nosa, a sad je počeo trenirati nakon pauze.

Najčitaniji članci