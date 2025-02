Vaso izgubio pa se umirovio?! 'Ne želim više glumiti budalu'

Popularni crnogorski borac Vaso Bakočević (35) izgubio je prvu borbu pod okriljem FNC-a u "bare-knuckleu", borbi bez rukavica. Bolji je na FNC-u 21 u Zadru nakon odluke sudaca bio domaći borac Petar Ražov.

Vaso je pošteno čestitao suparniku, čak i prije nego su suci proglasili pobjednika Ražovu podigao ruku svjestan da će izgubiti, no njegov govor koji je uslijedio nakon borbe šokirao je sve prisutne.

Zadar: FNC 21, Fight Nation Championship 21, Petar Razov - Vaso Bakočević | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Voditelje u prijenosu, gledatelje koji su popunili Veliku dvoranu Krešimira Ćosića, sve prisutne u kavezu...

- Vaso, pi**o - povikao je crnogorski borac prema publici sugerirajući na uzvike koje su mu dobacivali tijekom borbe.

A potom je nastavio.

- Nemojte misliti da me ovo smeta. Čestitam Petru, on je budućnost sporta. Htio sam reći Truščeku da je izgledao staro pa da ga izazovem, ali se to okrenulo protiv mene. Ja sam rekao da kada izgubim u bare-knuckleu da završavam priču. Nije problem dobiti batine, ali ovo da glumim budalu, to ne ide. Hvala svima, bon voyage - poručio je Bakočević zahvalivši Draženu Forgaču, predsjedniku FNC-a na svemu.

Zadar: FNC 21, Fight Nation Championship 21, Petar Razov - Vaso Bakočević | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ostaje nejasno što je Vaso točno htio poručiti. Odlazi li u mirovinu skroz, ili se više neće boriti bez rukavica tek ostaje za vidjeti.

Inače, Ražov je izgubio tek prvu rundu, a preostale četiri odradio je dominantan nastup i zasluženo slavio protiv Vase.

VIDEO: GOVOR VASE BAKOČEVIĆA