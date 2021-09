Sve je spremno za spektakl 11. rujna na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovila. Pod okriljem domaćeg FNC-a održat će se polufinalni mečevi druge sezone Armagedona.

Šlag na tortu bit će superborba između Francisca Barrija Croate (32, 8-2) i Vase Bakočevića Psihopata (31, 40-21-1). Borbe ćete moći pratiti na portalu i YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Presica uoči priredbe

Priredbu otvaraju hrvatski MMA borac Mario Žgela i Crnogorac Žarko Janković u poluteškoj kategoriji. U drugom polufinalu spomenute kategorije njemački borac Aleksandar Dimitrijević ide na Slovenca Igora Kuzmanovića.

Potom slijedi borba Srbina Đorđe Bukvića i Crnogorca Radovana Vukovića, dok će drugi polufinalni par činiti hrvatski borac Enis Mučaj i Crnogorac Aleksandar Mihailović.

Jedan od najatraktivnijih okršaja večeri trebao je biti onaj između Alberta Antića i Andrea Kolića, ali potonji je otpao zbog ozljede, pa će s Antićem u kavez hrabri Talijan Carchia. U prvom polufinalu perolake sastaju se Srbin Jovan Todorović i hrvatski borac Mateo Bolfan. Srbin Denis Jurakić, zvan Dagestanac će na Talijana Amodea.

U srednjoj kategoriji sastat će se srpski borci Aleksandar Vukosavljević i Matija Bosančić, dok je u finale direktno ušao Mateo Šitum iz zagrebačkog ATT-a zbog ozljede Ilije Brkana.

Sunaslovna borba priredbe bit će ona između hrvatskog borca Abrahama Salimona Area i Bugarina Rusija Mineva.

- Pokazao sam da sam kompetentan borac i vjerujem da će te me gledati na visokoj razini. Sparing partner mi je bio Croata i puno mi je pomogao. Mama je gledala borbu iako joj je bilo to teško gledati. Nadam se da ću ju usrećit, kao u Zagrebu - najavio je svoju borbu Are.

'Imaš 50 kilograma masti'

I šlag na kraju, u borbi do 75 kilograma borit će se spomenuti Barrio i Bakočević.

- Sve je prošlo kako sam i planirao. Imam svega četiri, pet kila više što riješim u jednom danu. U kampu neću jesti smeće, skinut ću ja to - rekao je Vaso pa prokomentirao svog protivnika:

- Dobar je on, nije loš. Došao sam ovdje napraviti kaos. Neka nitko ne očekuje da ću se kreveljiti. Došao sam ovdje pobijediti. Još si ti zelen. Ne zanima me zabava. Dobro sam se spremio za ovaj meč.

- To uvijek govoriš - odgovorio mu je Croata, nakon čega smo čuli još malo trash-talka:

- Ma ti si pečen u subotu - samouvjereno je rekao Crnogorac.

- Vaso i ja imamo isto kilograma. Možda ne izgledam tako, ali svi koji treniraju sa mnom su iznenađeni - rekao je Croata, na što mu je Vaso odgovorio da ima '50 kilograma masti'.

Na tvrđavu sv. Mihovil moći će oko 1000 gledatelja, ali uz Covid potvrdu. Organizatori su kazali kako je karata ostalo još malo. Mogu se kupiti putem sustava Eventim za 250 kuna te za 750 kuna po osobi VIP paket (stol za četiri osobe).

- I više sam nego zadovoljan odazivom. Oni koji žele prisustvovati uživo moraju požuriti jer je ostalo svega 40-ak karata - rekao je bivši hrvatski MMA borac i osnivač FNC organizacije Dražen Forgač.

Spektakl je zagarantiran!