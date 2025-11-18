Vatrena buktinja u Vjesnikovom neboderu progutala je i brojne urede sportskih saveza...

U razornom požaru koji je pretvorio kultni Vjesnikov neboder u plamenu buktinju nije nestao samo jedan od simbola Zagreba i novinarske povijesti, već i administrativno srce brojnih nacionalnih sportskih saveza. Dok su se vatrogasci satima borili s vatrenom stihijom koja je gutala kat za katom, u uredima na višim etažama nepovratno je nestajala vrijedna dokumentacija, arhive, medalje i pehari koji svjedoče o desetljećima uspjeha hrvatskog sporta.

Požar, koji je izbio u noći 17. studenog, započeo je na predzadnjem, 15. katu, i brzo se proširio vertikalno kroz konstrukcijske otvore, zahvativši krovište i niže etaže. Više od stotinu vatrogasaca s desecima vozila borilo se s vatrom, no zbog opasnosti od urušavanja i pada stakla, gašenje iz unutrašnjosti zgrade bilo je gotovo nemoguće. Šteta je, prema riječima gradonačelnika Tomislava Tomaševića, totalna.

Katastrofa za "male" sportove

Iako se u prvim izvješćima spominjala uništena arhiva Ministarstva financija i Porezne uprave, ubrzo je postalo jasno da je vatra progutala i urede koji su bili dom za čak 15 nacionalnih sportskih saveza. Mnogi od njih, osobito oni manji, svoje su privremeno sjedište pronašli u Vjesnikovom neboderu nakon što su morali iseliti iz Doma sportova zbog obnove. Za njih je ovaj požar predstavljao katastrofu koja prijeti potpunim zaustavljanjem redovnog funkcioniranja.

Zagreb: Građani u šoku promatraju kako Vjesnikovu zgradu guta plamen | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Među pogođenima je i Hrvatski gimnastički savez, čiji je predsjednik Marijo Možnik s nevjericom govorio o potpunom gubitku.

- Izgubili smo sve. Sva dokumentacija, arhiva, oprema, nagrade i priznanja ostali su u plamenu - izjavio je Možnik za Večernji list, naglašavajući kako mnogi savezi nisu imali digitalizirane sve podatke, što znači da je dio njihove povijesti zauvijek izbrisan.

Izazovi pred sportašima i administracijom

Osim gimnastičara, u neboderu su bili smješteni i savezi za hokej na ledu, klizanje, sinkronizirano plivanje te brojni drugi. Gubitak administrativnog centra stavlja pred njih ogroman izazov - kako nastaviti s radom, organizirati natjecanja i voditi brigu o sportašima bez osnovnih sredstava za rad. Posebno je kritično s obzirom na nadolazeće velike događaje, poput Europskog prvenstva u gimnastici koje bi se trebalo održati 2026. godine.

Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dok se čeka procjena statičara o sudbini samog nebodera, a ministar Branko Bačić najavljuje razgovore o obnovi, sportski savezi moraju pronaći nova rješenja. Požar u Vjesnikovom neboderu tako ostaje dvostruka tragedija. S jedne strane, to je gubitak arhitektonskog i medijskog simbola grada, a s druge, tiho uništenje administrativnog temelja na kojem počivaju uspjesi brojnih sportaša.