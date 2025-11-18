Porezna uprava: Požar Vjesnika nije ugrozio naš rad. U zgradi su bili samo predmeti iz arhive

Požarom Vjesnikove zgrade nije ugroženo funkcioniranje Porezne uprave, odgovaraju za 24sata na pitanje je li, koja odnosno kakva arhiva Porezne uprave bila zahvaćena požarom te o kakvim se, i čijim sve dokumentima radi. Zanimalo nas je i je li išta od tih dokumenata digitalizirano, postoje li na nekom drugom mjestu, odnosno kakve će biti posljedice?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:48 Vatra progutala Vjesnik | Video: 24sata/pixsell

- U zgradi Vjesnika, u kojoj je noćas izbio požar te koja je, prema navodima medija, iznutra u potpunosti izgorjela, Ministarstvo financija, Porezna uprava koristila je prostore na 7., 8., 9. i 10. katu za dio svoje arhive. Navedeni prostor Poreznoj upravi dodijelilo je na korištenje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. S obzirom na to da se radi o arhivskoj građi, a ne o aktivnim predmetima, ovim požarom nije ugroženo funkcioniranje Porezne uprave, odgovaraju na upit 24sata.

Sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, dodaju, Porezna uprava od 2018. godine predmete vodi i u elektroničkom obliku.

Upit smo poslali i Ministarstvu demografije i useljeništva - je li i koliko njihove arhive izgorjelo u Vjesnikovu neboderu, i o kakvoj je arhivi riječ? Također smo ih pitali je li išta od toga digitalizirano, postoje li na nekom drugom mjestu isti ti zapisi ili je trajno izgubljeno te kakve će biti posljedice toga?

- Ništa iz Ministarstva demografije i useljeništva, glasi njihov kratak odgovor.

Zagreb: Građani u šoku promatraju kako Vjesnikovu zgradu guta plamen | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako nam je ranije danas potvrđeno iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, požar u zgradi Vjesnika zahvatio je arhivu Porezne uprave i Ministarstva demografije, dok je njihova arhiva ostala sačuvana.

- Sad su naše kolege to obišle, naša je arhiva sačuvana, kažu nam u Ministarstvu. Ne znaju kako ju je požar zaobišao, ali jest.

Prema informacijama Ministarstva prostornog uređenja, imaju ugovor s Poreznom upravom i Ministarstvom demografije o korištenju prostora u Vjesnikovoj zgradi, sad izgorjeloj.

- Njihove arhive su bile zahvaćene požarom, prema našim informacijama većina njihove arhive je bila zahvaćena, ne znamo što je sve u njoj bilo. Prema ugovoru s njima, Porezna je na sedmom, osmom, devetom i desetom katu, mi smo na 15., kažu u Ministarstvu graditeljstva.

- Ništa iz Ministarstva demografije i useljeništva, glasi pak odgovor te institucije.

Na pitanje je li ikad prije bilo problema s instalacijama ili slično, u Ministarstvu graditeljstva i državne imovine odgovaraju kako problema nije bilo, ali i da je zgrada stara. Još ne znaju što je uzrok požara, koji je, prema njima dosad dostupnim informacijama, krenuo na 15. katu. Istraga će pokazati kako je do njega došlo. U zgradi su isključeni plin i električna energija, nasreću nema ozlijeđenih.

Zagreb: Ugašena vatra na Vjesnikovom neboderu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na pitanje je li u zgradi bilo čuvara, zaštitara, u Ministarstvu kažu kako je bilo u aneksu pored, gdje inače rade njihovi službenici. Nisu sigurni je li nekog bilo i u glavnoj zgradi, koja je gorila.

Država je suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom.

Ministarstvo je priopćilo da će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa.