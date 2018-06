Vatrene čekaju srećkovići Rusi, luzeri Englezi i ubojice favorita

Kako god okreneš, da smo mogli birati kojeg bismo protivnika izabrali u osmini finala SP-a, vjerojatno bi to bila Danska. Ne zato što su Danci loši, dapače. No Šveđani i Švicarci, a pogotovo Englezi i Kolumbijci, zasad igraju iznenađujuće dobar nogomet i napadački su sigurno veća prijetnja od Danaca. Ovo je kratka analiza svake momčadi s naše strane ždrijeba, s tim da protiv Engleske, Kolumbije, Švedske i Švicarske ne možemo igrati prije polufinala u Moskvi.

Danska - najneefikasnija momčad prvenstva!

Brojke ne lažu - samo dva gola čine ih najneefikasnijom momčadi ovog SP-a uz Panamu, Saudijsku Arabiju, Island... I Njemačku! No brojka je i 18 danskih utakmica bez poraza od listopada 2016. godine. To ne može biti slučajno.

Što se golova tiče, valja uzeti u obzir i da su Danci protiv Francuske mislili na protivnički gol otprilike kao Garfield na vegetarijansku prehranu. Nimalo. Zanimao ih je samo bod koji bi ih odveo dalje i ni oni ni Francuzi nisu se obazirali na zvižduke s tribina.

U preostale dvije utakmice zabili su po jedan gol Peruu i Australiji. Protiv Perua je to bilo zbilja sretnih 1-0 golom Polusena jer Južnoamerikanci su svašta promašivali, najmanje dvije lopte prošle su unutar deset centimetara od Schmeichelove vratnice, a još je i Cueva uspio promašiti kompletan gol iz penala.

Ni protiv Australije ni protiv Perua, a pogotovo protiv Francuske Skandinavci nisu imali veći posjed lopte u nogama pa nije za očekivati da bi ga mogli imati protiv Modrića, Rakitića i tko god bude igrao s njima u veznom redu - Badelja, Brozovića ili Kovačića.

Glavna zvijezda momčadi je Christian Eriksen iz Tottenhama. Ajaxova škola. Kompletan igrač, strijelac, asistent... Ne vrijedi bez razloga 80 milijuna eura. Ove sezone 14 golova i 12 asistencija za Spurse, lani 12 golova i 21 asistenciju, najviše u čitavoj Europi! Desetka Danaca je paklen igrač i uspijemo li iskontrolirati njega, pola posla je obavljeno.

U špici su visoki Cornelius (193 cm) ili Nicolai Jorgensen (190 cm) iz Feyenoorda, a s klupe obično kao džoker ulazi nova Ajaxova zvijezda, još jedan Kasper - Dolberg. Tek mu je 20 godina, lani je zabio 16 golova za “kopljanike”. Izbornik im je nekadašnji norveški izbornik Age Hareide.

Nedostaje im stoper Andreas Bjelland iz prve postave - otpao je zbog ozljede, a umjesto njega igra Andreas Christensen iz Chelseaja. Desno krilo Yussuf Poulsen je na ovom prvenstvu već skrivio dva penala: onaj protiv Perua pucao je Cueva i promašio cijeli gol, a protiv Australije zabio je Mile Jedinak. Ali je i zabio za pobjedu Peruancima. U prvih 11 uvijek je sigurno Pione Sisto, lijevo krilo Celte Vigo. Defenzivni vezni je 32-godišnji Lasse Schöne, isto iz Ajaxa - ove sezone zabio je 11 golova za nizozemski klub. Golmana znate, vrlo sigurni Kasper Schmeichel

Danci su poznati po navijačima 'Roligansima' koji su zapravo antipod huliganima - veseli, miroljubivi, raspjevani...

Šveđani - ubojice favorita! A Forsberg je 'light' verzija Modrića

Ni Samovojska, ni Prosinečki... Nema tog nogometnog eksperta koji je mogao predvidjeti da će Švedska bez Zlatana Ibrahimovića izbaciti, pazite sad ovo, najprije Nizozemsku u skupini, a onda u playoffu i Italiju pa izgurati Njemačku iz osmine finala i zasjesti na prvo mjesto u skupini nakon što su razbili odlične Meksikance 3-0. Zlatan je velik, ali ova Švedska je senzacija!

Pritisak javnosti bio je ogroman. Mnogi su očekivali da će Ibrahimović igrati na SP-u, ali zbornik Jan Olof Andersson imao je hrabrosti i nije uvrstio Ibrahimovića na popis putnika za Rusiju. I pokazalo se da je bio apsolutno u pravu - Švedska ovakav nogomet nije igrala od SP-a u SAD-u 1994. godine i generacije Martina Dahlina, Tomasa Brolina, Kenneta Anderssona i Thomasa Ravellija. Tad su bili senzacija SP-a i završili kao treći nakon što su razbili strašnu Bugarskoj sa Stoičkovim u utakmici za podij.

Sad već 31-godišnji Ola Toivonen je njihov "Asanović", on im je čovjek za velike utakmice mada ove sezone nije zabio niti gola za Toulouse. Ali igra čovjek ludo dobro za reprezentaciju, baš kao naš "vatreni lakat". Zabio je Ola golčinu Francuskoj za pobjedu u kvalifikacijama 2-1 u 93. minuti, 'šukerovski' je lobao Neuera protiv Njemačke za vodstvo na SP-u, asistirao je Johanssonu za jedini gol na utakmici kojim su izbacili Talijane...

Prvi špic umjesto Zlatana im je Marcus Berg, koji igra u Al-Ainu kod Zorana Mamića. Brz, prodoran, gradi loptu i radi za momčad, na ovom SP-u i on s 31 godinom igra možda i najbolji nogomet u karijeri. Vezni red im je nevjerojatno čvrst. Predvodi ga Emil Forsberg, prošlogodišnje otkriće Bundeslige iz Leipziga. Lani je čovjek imao nevjerojatnih 19 asistencija u njemačkoj Bundesligi i još deset golova. Vrhunski vezni igrač, vjerojatno najveća klasa u švedskoj reprezentaciji. Ostala trojica u vezi su radnici - Albin Ekdal iz HSV-a, Viktor Claesson iz ruskog Krasnodara i Gustav Svensson. Protiv Meksika se ozlijedio Sebastian Larsson, ali on ionako ne bi mogao igrati protiv Švicaraca zbog žutih kartona.

Otraga su standardni Lustig, stoperi Lindelof iz Manchester United i kapetan Granqvist, koji puca penale. Lijevo je Augustisson. Na golu je Robin Olsen iz FC Kopenhagena, pristojan golman. Od zadnjih osam utakmica na šest uopće nisu primili gol.

Švicarska - odlični, ali nedisciplinirani, uništavaju ih žuti kartoni

Izbornik Vladimir Petković ima ogromnih problema sastaviti početnih 11 protiv Švedske. Neoprezni Stephan Lichtsteiner, superiskusni desni bek iz Arsenala, zaradio je suspenziju zbog žutih kartona i nije jedini - protiv Kostarike je isto uspio napraviti i Fabian Schär. Još se i Steven Zuber razbolio tako da će u utorak istrčati najmanje trojica novih u početnih 11.

Švicarska igra odličan nogomet na krilima Shaqirija i Xhake, nije izgubila 16 od zadnjih 17 utakmica i lagani je favorit na papiru uoči osmine finala. Kroz cijele kvalifikacije izgubili su jednu jedinu utakmicu, u gostima kod Portugala i u vrhunskoj su formi.

Pitanje je, međutim, kako će se promjene u početnih 11 odraziti na momčad. A Zakaria, Behrami i zvijezda Shaqiri moraju paziti, imaju već žuti karton.

Španjolci - De Gea leti s gola?!

Smjena izbornika večer uoči početka Svjetskog prvenstva ipak se odrazila na igre "furije", daleko je to od uvjerljivih partija s kojima su stigli na Mundijal. S Portugalom 3-3 u ljepotici prvenstva, pa muka s Iranom i 1-0 na jedvite jade da bi u trileru protiv već otpisanog Maroka umalo dobili po glavi. Gubili su 2-1 do sučeve nadoknade i tresli se do zadnje minute.

Unatoč svemu, Španjolce kladionice i dalje vide kao drugog favorita SP-a, najviše zbog toga što su na "lakšoj" strani ždrijeba.

Furija je strahovito efikasna bila pod Lopeteguijem, zabila je više od dva gola na osam od zadnjih 10 utakmica. U kompletnim kvalifikacijama samo jednom su remizirali, kod Italije u gostima, sve ostale utakmice su dobili.

V. d. izbornik Fernando Hierro, prenose španjolski mediji, frustriran je formom prvoga golmana Davida De Gee, no Jose Reina ima problema s ozljedom pa bi u osmini finala protiv Rusa na golu iznenađujuće mogao osvanuti Kepa, 23-godišnji golman Athletic Bilbaa. Osmina je finala, teško da će se Hierro ići kockati s neiskusnim golmanom, ali Marca i ostali tvrde da ponajbolji golman svijeta opasno visi... Već je primio pet golova na ovom SP-u, neke zbilja pacerske.

Jednako tako špekulira se da će David Silva izgubiti mjesto u prvih 11 i da će protiv Rusije u nedjelju igrati Marco Asensio ili Iago Aspas. Dva zadnja vezna trebali bi biti Sergio Busquets i Saul Niguez. Uz Iniestu i Isca recimo Asensio, a naprijed Costa. Otraga standardna četvorka Carvajal, Pique, Ramos i Alba.

Po kladionicama, oni i Brazil najveći su favoriti u svim utakmicama osmine finala.

Rusija - sve što puknu uđe u gol

Izvan svih očekivanja su zasad Rusi, sa sedam golova među najefikasnijim su momčadima prvenstva. Problem im je ozljeda Alana Džagoeva, zbog koje je napadač izgubljen do kraja prvenstva, a zbog crvenog kartona neće igrati ni Smolnikov i prava je sreća da u izvrsnoj formi igraju Dzyuba (2 gola) i Čerišev (3 gola). Hoće ih gol, već u prvoj utakmici protiv Saudijske Arabije zabili su sve što su puknuli na vrata. Realno, Rusija je ogroman autsajder, ali probajte to objasniti Vladimiru Putinu koji će biti na tribinama.

Mogu li dakle domaćini srušiti reprezentaciju koja nije izgubila 23 utakmice u nizu, od poraza na Euru 2016. protiv Italije? Nadajmo se da može jer ovaj par daje našeg suparnika ako prođemo u četvrtfinale, ta utakmica igra se u Sočiju 7. srpnja.

Prošle godine u studenom, također u St. Peterburgu, Rusija je odigrala 3-3 sa Španjolskom u prijateljskoj utakmici iako je gubila 2-0, i još je De Gea skinuo zicer Smolovu za pobjedu u završnim minutama. Euforija u Rusiji je ogromna i ona će ih nositi, ali kvalitetom je realan omjer snaga u najmanju ruku 80-20 posto za Španjolce, i to samo zato što Dzyuba i Čerišev igraju fantastičan turnir.

Engleska - tradicionalni luzeri imaju 'novog Linekera'

Kako su se samo naslađivali kad je Njemačka ispala. U zadnjem kolu su eto izgubili od Belgije pa zapravo dobili jer ih je to poslalo na suprotnu stranu ždrijeba od Brazila, Argentine, Francuske, Portugala... No nisu oni neki veliki favoriti u meču protiv Kolumbije, daleko od toga.

Imaju najboljeg strijelca turnira Harryja Kanea (pet golova), imaju supertalenta Dele Allija, mlade snage Alexander-Arnolda, Stonesa, Rashforda... Ali onda opet, kad se čovjek sjeti da s Gerrardom, Lampardom i Scholesom u veznoj liniji nisu napravili ništa, kako da im vjeruje? Gareth Southgate nije izgubio niti jednu utakmicu u kvalifikacijama, Engleska zasad izgleda dobro. No znate kako već s njima ide, oni igraju samo do - penala. Ako dođe do lutrije s bijele točke, ne mora se ni pucati. Englezi idu doma.

Njihove nevolje s penalima počele su prije 28 godina kad ih je u polufinalu Svjetskoga prvenstva u Italiji 1990. na taj način izbacila Njemačka. Šest godina kasnije, europsko prvenstvo doma, današnji izbornik Gareth Southgate promašio je penal i opet su izletjeli na isti način protiv svojih najvećih rivala Nijemaca. Dvije godine kasnije, sa SP-a ih je s bijele točke izbacila Argentina... Na Euru 2004. s kreča je uspješmniji bio Portugal. Dvije godine kasnije na SP-u isto. Euro 2012. - ovaj put Italija.

Kolumbijci samo moraju doći do penala, ostalo će Englezi napraviti sami.

Kolumbija - ples Higuite i Valderrame

Kolumbijci igraju odličan nogomet pod Joseom Pekermanom i imaju dvojicu najboljih asistenata turnira - Quintera i Jamesa Rodrigueza koji, doduše, neće igrati zbog ozljede mišića. Imaju i najefikasnijeg stopera prvoga kruga Minu - čovjek je zabio dva gola u dvije utakmice, uključujući i onaj protiv Senegala koji im je donio prolaz.

Napad je, naravno, bolji dio momčad čak i ako ne igra James Rodriguez. Falcao je dokazana klasa, zabio je i na ovom SP-u, a Cuadrado je 'jedan na jedan' opasan kao vrag.

Južnoamerikanci su inače izvrsni na ovom prvenstvu, od pet predstavnika samo je Peru otišao doma prije osmine finala, i to prilično nesretno. S druge strane, Afrika je prvi put od 1982. bez iti jednog predstavnika u osmini finala.

Los Cafeteros, kako ih odmilja zovu, bili su senzacionalno dobri na prošlom Mundijalu. A obrana im je s Yerry Minom i Sanchezom bolja nego prije četiri godine. Nedostajat će im James Rodriguez, to je sigurno.

Imaju dvojicu najboljih asistenata Mundijala. Jamesa neće biti, ali tu je zato dvostruki asistent Quintero...

Argentinci imaju Maradonu, doduše - "na aparatima". A Kolumbijci u loži imaju još dvije ikone južnoameričkoga nogometa, nezaboravnog Renea Higuitu i Carlosa Valderramu.

