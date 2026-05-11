SAMOUVJERENI NAPADAČ

'Vatreni' dobili upozorenje iz Paname: Svi kažu da je skupina teška, a meni se ona baš sviđa!

To je bilo prvo Svjetsko prvenstvo za Panamu. Mislim da su osjećaji bili više kao da živiš to iskustvo, kako se osjećaj. Sada je drugačije, naš mentalitet se promijenio, poručuje Ismael Diaz

Svi govore kako je teška, no meni se sviđa skupina s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, kazao je panamski napadač Ismael Diaz (28) u razgovoru za Fifu.

- Na Svjetsko prvenstvo dolazim kako bi se natjecao protiv najboljih i kako bi igrao protiv njih. Dakle, zadovoljan sam skupinom u kojoj smo - poručio je napadač meksičkog Leona.

Panama otvara Svjetsko prvenstvo 17. lipnja protiv Gane u Torontu, potom će šest dana kasnije u istom gradu dočekati Hrvatsku, a zatim će 27. lipnja u East Rutherfordu odmjeriti snage protiv Engleske. Bit će to drugi nastup Panamaca na svjetskom prvenstvu nakon što su debitirali u Rusiji izgubivši sve tri utakmice u skupini od Engleske (1-6), Belgije (0-3) i Tunisa (1-2).

- To je bilo prvo Svjetsko prvenstvo za Panamu. Mislim da su osjećaji bili više kao da živiš to iskustvo, kako se osjećaj. Sada je drugačije, naš mentalitet se promijenio. Želimo učiniti više od onoga što smo učiniti na prošlom Svjetskom prvenstvu.

Diaz je otkrio kako svi sanjaju prvu pobjedu.

- To nam je trenutno najveća želja. Bilo bi nevjerojatno da se to dogodi već u našoj prvoj utakmici. Naše emocije, naša sreća ne bi imale granica. To bi bio ostvareni san - dodao je.

Diaz je svoj nogometni put započeo u lokalnom Tauru u kojem je debitirao sa 15 godina. Dvije godine kasnije priključio se Portu, međutim u portugalskom velikanu nije se uspio nametnuti. Igrao je i za drugu momčad Deportiva, a potom u Urugvaju, Ekvadoru, a u Meksiko je stigao lani. Za panamsku reprezentaciju je upisao 54 nastupa postigavši 17 golova.

- Najveći san svakog igrača je nositi dres reprezentacije, predstavljati svoju zemlju. Uvijek se trudim dati sve od sebe. Uvijek stavljam Panamu na mapu. Uvijek se trudim pružiti radost svima i siguran sam da je za sve moje suigrače isto - istaknuo je dodavši kako ova panamska momčad igra s puno strasti.

- Mnogi od nas dolaze s ulice, dolazimo iz skromnih sredina, čega se jako dobro sjećam. Trenirali smo u praznom prostoru. I malo po malo, razvijaš se. Kad dođeš do elitne razine, shvatiš sav trud koji si uložio - kazao je.

