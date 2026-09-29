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Foto: Marcelo del Pozo
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VATRENI EKSPERIMENT U SEVILLI Španjolska je klasa iznad svih, Bilić čuvao snage za Englesku...

Piše Hrvoje Tironi,

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 Samo je Gvardiol od najvažnijih uzdanica 'vatrenih' imao punu minutažu, Bilić je drugim zvijezdama podijelio minute kako bi svi bili spremni za subotu. I Englesku na Rujevici

Hrvatska je u drugoj utakmici novog izdanja Lige nacija u Sevilli poražena od Španjolske 4-1. Svjetski prvaci bili su bolja momčad, dominirali većim dijelom utakmice, zasluženo stigli do nove pobjede, ali Bilić može biti zadovoljan predstavom svoje selekcije. "Vatreni" su u promiješenom sastavu dali maksimum, ali to za Španjolsku nije bilo dovoljno. Furija je ipak svijet za sebe...

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