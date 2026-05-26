Vatreni jači za još dva igrača: Fruk i Pašalić zapeli u 'ševi', Kramarić trenira punim gasom!

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je drugi trening na pripremama u Rijeci, izabranici Zlatka Dalića danas su radili na vrućih 30-ak stupnjeva Celzijusa. Igrački kadar od danas je jači za još dvojicu igrača, "vatrenima" su se priključili Josip Šutalo i Marco Pašalić, pa izbornik za sada raspolaže s 11 nogometaša.

Andrej Kramarić trenira punim gasom, Zlatka Dalića je i na press-konferenciji iznenadilo pitanje o zdravstvenom stanju 34-godišnjeg napadača. Istinska ikona Hoffenheima u prva dva dana riječkih priprema djeluje raspoloženo i nasmijano, ne preskače nikakve vježbe. I prilično je jasno kako će i Krama na Svjetskom prvenstvu biti u punom pogonu.

Na današnjem treningu pojačala se i ekspedicija HNS-a, u Rijeku je stigao predsjednik Marijan Kustić, press-konferenciju Zlatka Dalića vodio glasnogovornik Tomislav Pacak kojeg u ponedjeljak nije bilo na Rujevici. Opravdano, brojne snage HNS-a još su u ponedjeljak navečer bile na dodjeli nagrada SuperSport HNL-a.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U 15-ak minuta treninga (koliko su oni otvoreni za medije) igrači su se rastrčali i zagrijali pod vodstvom kondicijskog maga Luke Milanovića, a onda se podijelili u dvije grupe. Mrmić i Subašić su radili s Livakovićem i Kotarskim, dok je ostala devetorka zaigrala popularnu "ševu". I tu su nastradali Fruk i Marco Pašalić.

Dečki su igrali 7+2, a najdulje su unutra ostali baš ta dvojica. I nije im bilo lako, lopta je brzo kružila oko njih, pedantni Perišić im je dvaput nabrojao do 20 dodavanja i jednu dodatnu rundu. Bilo je zanimljivo gledati "vatrene" kako vrte loptu u krug, ali i kako se lijepo prebacuju glavama. Tu su prednjačili Šutalo, Erlić i Matanović, pa su Fruk i Pašalić opet "zapeli".

- A lako vam je nas ovako držati unutra kad ne možemo ništa glavama - poručio im je raspoloženi Pašalić.

I da, ta "ševa" se igra vrlo aktivno, vidjeli smo i nekoliko klizećih startova, u tom su dijelu igre prednjačili Perišić i Vušković. I to su dobre vijesti, Perja već sad "ide ko' raketa". Doslovno...