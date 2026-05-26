Obavijesti

Sport

Komentari 3
DRUGI TRENING U RIJECI

Vatreni jači za još dva igrača: Fruk i Pašalić zapeli u 'ševi', Kramarić trenira punim gasom!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Vatreni jači za još dva igrača: Fruk i Pašalić zapeli u 'ševi', Kramarić trenira punim gasom!
23
Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Matanović, Šutalo i Erlić su se u 'ševi' dodavali glavama, Fruk i Pašalić su bili bespomoćni. Perišić već ide kao raketa, a igrački kadar 'vatrenih' sada broji 11 igrača. Sutra bi se ta brojka mogla dodatno povećati...

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je drugi trening na pripremama u Rijeci, izabranici Zlatka Dalića danas su radili na vrućih 30-ak stupnjeva Celzijusa. Igrački kadar od danas je jači za još dvojicu igrača, "vatrenima" su se priključili Josip Šutalo i Marco Pašalić, pa izbornik za sada raspolaže s 11 nogometaša.

Pokretanje videa...

Trening nogometne reprezentacije u Rijeci VIDEO
Trening nogometne reprezentacije u Rijeci | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Andrej Kramarić trenira punim gasom, Zlatka Dalića je i na press-konferenciji iznenadilo pitanje o zdravstvenom stanju 34-godišnjeg napadača. Istinska ikona Hoffenheima u prva dva dana riječkih priprema djeluje raspoloženo i nasmijano, ne preskače nikakve vježbe. I prilično je jasno kako će i Krama na Svjetskom prvenstvu biti u punom pogonu.

POHVALIO 'PROFU' Dalić o Jakiroviću: Hrvat vrijedi 10 nečega, a stranac 50, uvijek su nam drugi bolji. Čestitam mu
Dalić o Jakiroviću: Hrvat vrijedi 10 nečega, a stranac 50, uvijek su nam drugi bolji. Čestitam mu

Na današnjem treningu pojačala se i ekspedicija HNS-a, u Rijeku je stigao predsjednik Marijan Kustić, press-konferenciju Zlatka Dalića vodio glasnogovornik Tomislav Pacak kojeg u ponedjeljak nije bilo na Rujevici. Opravdano, brojne snage HNS-a još su u ponedjeljak navečer bile na dodjeli nagrada SuperSport HNL-a.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci
Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci
Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U 15-ak minuta treninga (koliko su oni otvoreni za medije) igrači su se rastrčali i zagrijali pod vodstvom kondicijskog maga Luke Milanovića, a onda se podijelili u dvije grupe. Mrmić i Subašić su radili s Livakovićem i Kotarskim, dok je ostala devetorka zaigrala popularnu "ševu". I tu su nastradali Fruk i Marco Pašalić.

Dečki su igrali 7+2, a najdulje su unutra ostali baš ta dvojica. I nije im bilo lako, lopta je brzo kružila oko njih, pedantni Perišić im je dvaput nabrojao do 20 dodavanja i jednu dodatnu rundu. Bilo je zanimljivo gledati "vatrene" kako vrte loptu u krug, ali i kako se lijepo prebacuju glavama. Tu su prednjačili Šutalo, Erlić i Matanović, pa su Fruk i Pašalić opet "zapeli".

Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci
Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- A lako vam je nas ovako držati unutra kad ne možemo ništa glavama - poručio im je raspoloženi Pašalić.

I da, ta "ševa" se igra vrlo aktivno, vidjeli smo i nekoliko klizećih startova, u tom su dijelu igre prednjačili Perišić i Vušković. I to su dobre vijesti, Perja već sad "ide ko' raketa". Doslovno...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam
OPET U FOKUSU

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon izjave kako je za njegovu budućnost u Hajduku odgovoran predsjednik Ivan Bilić, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
BIVŠA GLASNOGOVORNICA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026