'Vatreni' na udaru kritika nakon debakla: 'On prvi treba otići...'

Ajax je doživio teški debakl i porazom 6-0 protiv AZ Alkmaara se oprostio od Kupa, a jedan od tragičara "kopljanika" je i Josip Šutalo. Hrvatskog reprezentativca nisu štedjeli kritika nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

"Šutalo je toliko loš. Svaki put kada mora nešto napraviti sam to se otkrije. Jednu sezonu je odigrao dobro, ali ne smije nas to prevariti", jedan je od komentara navijača na društvenim mrežama, dok drugi također nije oduševljen Hrvatom.

"Ako netko nakon ovog nastupa brani Šutala... On je toliko loš, jako me naživcirao".

Iako je ovo bio povratnički nastup Šutala nakon dužeg vremena izbivanja, navijači nisu imali milosti za Hrvata.

"Treba nam velika rekonstrukcija momčadi ako mislimo ozbiljno. Šutalo je jedan od prvih koji mora napustiti Ajax. Vodite ga van iz mojeg kluba dok nije kasno", jedan je od komentara.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Šutalo je ove sezone odigrao 16 utakmica za Ajax, a ugovor ga s nizozemskim velikanom veže do ljeta 2028.