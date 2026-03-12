'Vatreni' o najtežoj ligi svijeta: 'Moramo uvesti MMA treninge! Udarac laktom tu nije prekršaj'

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Izbornik Zlatko Dalić ostao je vjeran dobro poznatim snagama, a uz 26 igrača uputio je i devet pretpoziva. Na popisu se našao i standardni golman Hull Cityja Ivor Pandur koji je promoviran i na poziciju drugog golmana. Naime, Dominik Kotarski zbog osobnih razloga otkazao je reprezentaciji, a umjesto njega pozvan je Karlo Letica, što znači da će prvi do Dominika Livakovića upravo biti igrač Sergeja Jakirovića.

Podgorica: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Pandur je istaknuo iskustvo iz najteže lige na svijetu.

- Količina utakmica koju moraš odigrati... Nemoguće je da svi ostanu zdravi... Mi svaku utakmicu imamo po par ozlijeđenih, kao i sve ekipe - rekao je za Dnevnik Nove TV i nadovezao se:

- Neki dan sam pričao sa svojim trenerom golmana da moramo uključiti neki judo ili MMA trening, čisto da se pripremimo na ono što slijedi subotama i srijedama, jer zna biti na granici normale. Znalo se dogoditi da dobijem čisti lakat u nos, skoro slomljen nos, a faul nije sviran.

Nezaobilazna tema bio je i Jakirović koji je klub, unatoč zabrani transfera, podigao do mjesta koja vode u play-off za Premiershipa. Uspjeh je to kojemu se nitko nije nadao, a Pandur je istaknuo ključ Jakirovićeve uspješnosti.

- Man management koji ima Jakir i njegov stožer daleko je najbolji s kojim sam se susreo u svojoj karijeri. Po razgovoru sa svim Englezima ovdje, svi se slažu. Zna što reći u kojem trenutku i zna držati ljude zadovoljnima i nabrijanima.

Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening uoči utakmice protiv Farskih otoka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Priliku da zaigra u dresu "vatrenih" jedva čeka.

- Daj Bože, ja sam tu na raspolaganju, izbornik će odlučiti hoću li igrati ili ne, ali svakako bih bio jako ponosan da se to ostvari. Ja sam tu prvo da pomognem ekipi kako god mogu, da pomognem Liviju što god mu trebalo - zaključio je Pandur.