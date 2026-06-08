'Vatreni' pred izlaznim vratima uoči SP-a? Čeka ga povratak u talijanski nogomet, evo detalja

Hrvatski reprezentativac Martin Erlić odigrao je skoro cijeli susret u prijateljskoj utakmici protiv Slovenije u Varaždinu (2-1). Stoper iza sebe ima solidnu klupsku sezonu u dresu Midtjyllanda u kojemu je u 35 nastupa zabio šest golova. Svojim nastupima Erlić je privukao pažnju klubova iz Italije.

Kako javlja Marko Crnjak iz Sportskih novosti, najviše interesa do sada je iskazao Torino koji je sezonu u Serie A završio na 12. mjestu. Erlić je s Midtjyllandom osvojio Kup, a ovu sezonu su završili na drugom mjestu.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Klub je ligašku fazu Europske lige završio na prvom mjestu, potom je nakon penala ispao protiv kasnijeg finalista Nottingham Foresta. 'Vatreni' je tijekom sezone imao i solidnu minutažu u kojoj je tijekom sezone skupio 2871 minuta. Ako Torino dovede Erlića u svoje redove, za hrvatskog reprezentativnog stopera morali bi izdvojiti pet milijuna eura, uz milijun eura bonusa.

Ugovor ga s danskim klubom veže do ljeta 2030. godine, a Danci bi za njega mogao tražiti i oko deset milijuna eura. Erlić je tijekom karijere već imao iskustva s talijanskim nogometom gdje je igrao za Parmu, Sassuolo, Südtirol, Speziju i Bolognu.