Ugovor ga s danskim klubom veže do ljeta 2030. godine, a Danci bi za njega mogli tražiti i oko deset milijuna eura. Torino iskazao interes
'Vatreni' pred izlaznim vratima uoči SP-a? Čeka ga povratak u talijanski nogomet, evo detalja
Hrvatski reprezentativac Martin Erlić odigrao je skoro cijeli susret u prijateljskoj utakmici protiv Slovenije u Varaždinu (2-1). Stoper iza sebe ima solidnu klupsku sezonu u dresu Midtjyllanda u kojemu je u 35 nastupa zabio šest golova. Svojim nastupima Erlić je privukao pažnju klubova iz Italije.
Kako javlja Marko Crnjak iz Sportskih novosti, najviše interesa do sada je iskazao Torino koji je sezonu u Serie A završio na 12. mjestu. Erlić je s Midtjyllandom osvojio Kup, a ovu sezonu su završili na drugom mjestu.
Klub je ligašku fazu Europske lige završio na prvom mjestu, potom je nakon penala ispao protiv kasnijeg finalista Nottingham Foresta. 'Vatreni' je tijekom sezone imao i solidnu minutažu u kojoj je tijekom sezone skupio 2871 minuta. Ako Torino dovede Erlića u svoje redove, za hrvatskog reprezentativnog stopera morali bi izdvojiti pet milijuna eura, uz milijun eura bonusa.
Ugovor ga s danskim klubom veže do ljeta 2030. godine, a Danci bi za njega mogao tražiti i oko deset milijuna eura. Erlić je tijekom karijere već imao iskustva s talijanskim nogometom gdje je igrao za Parmu, Sassuolo, Südtirol, Speziju i Bolognu.
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