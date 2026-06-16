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U DALLASU

'Vatreni' prije Engleske ugostili Martinu Caswell, kći poginulog branitelja Ivana Senčića

Piše 24sata,
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'Vatreni' prije Engleske ugostili Martinu Caswell, kći poginulog branitelja Ivana Senčića
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Foto: Drago Sopta/HNS

Modrić joj je, kao velikoj navijačici, darovao i potpisao svoj dres za vječnu uspomenu. Kustić, Dalić i Modrić pritom su se fotografirali sa zastavom kojom je bio prekriven lijes Ivana Senčića

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Hrvatska nogometna reprezentacija ugostila je Martinu Caswell, rođenu Senčić, dan uoči utakmice s Engleskom na premijeri "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Ona je kći Ivana Senčića, branitelja koji je kao 27-godišnji ranjenik odveden iz vukovarske bolnice 1991. godine, a ekshumiran je iz pojedinačne grobnice na Ovčari prošle godine, i identificiran.

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Ivan Senčić jedna je od devet žrtava Domovinskog rata, koji su se donedavno vodili kao nestali, a onda identificirani na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Martini je bilo samo deset mjeseci kad je njezin otac nestao.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić dočekali su Martinu i njezinog supruga Samuela, s kojim živi u Pflugervilleu nadomak Austina u Texasu.

Foto: Drago Sopta/HNS
Foto: Drago Sopta/HNS

Modrić joj je, kao velikoj navijačici, darovao i potpisao svoj dres za vječnu uspomenu. Kustić, Dalić i Modrić pritom su se fotografirali sa zastavom kojom je bio prekriven lijes Ivana Senčića na pogrebu u Vinkovcima 21. veljače.

Foto: Drago Sopta/HNS

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