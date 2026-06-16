Modrić joj je, kao velikoj navijačici, darovao i potpisao svoj dres za vječnu uspomenu. Kustić, Dalić i Modrić pritom su se fotografirali sa zastavom kojom je bio prekriven lijes Ivana Senčića
'Vatreni' prije Engleske ugostili Martinu Caswell, kći poginulog branitelja Ivana Senčića
Hrvatska nogometna reprezentacija ugostila je Martinu Caswell, rođenu Senčić, dan uoči utakmice s Engleskom na premijeri "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Ona je kći Ivana Senčića, branitelja koji je kao 27-godišnji ranjenik odveden iz vukovarske bolnice 1991. godine, a ekshumiran je iz pojedinačne grobnice na Ovčari prošle godine, i identificiran.
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Ivan Senčić jedna je od devet žrtava Domovinskog rata, koji su se donedavno vodili kao nestali, a onda identificirani na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Martini je bilo samo deset mjeseci kad je njezin otac nestao.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić dočekali su Martinu i njezinog supruga Samuela, s kojim živi u Pflugervilleu nadomak Austina u Texasu.
Modrić joj je, kao velikoj navijačici, darovao i potpisao svoj dres za vječnu uspomenu. Kustić, Dalić i Modrić pritom su se fotografirali sa zastavom kojom je bio prekriven lijes Ivana Senčića na pogrebu u Vinkovcima 21. veljače.
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