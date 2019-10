Izbornik Dalić: Ovih dana ću odlučiti, radit ću više zamjena

Dok oni posljednji reprezentativci još stižu u Podstranu i hotel Le Meridien Lav u Podstrani, Zlatko Dalić izašao je pred novinare. Tema? Mađarska na Poljudu u četvrtak. Tri su dana ostala do službenog povratka reprezentacije na Poljud i utakmice koja se mora dobiti.

Ostvari li se taj scenarij, već bismo u Walesu mogli riješiti problem zvan Euro 2020. No o tom potom. Prvo Mađarska za koju će Vatreni s pripremama krenuti u večernjim satima prvim treningom u Omišu (18 sati) gdje će se trenirati i sutra pa od srijede na Poljudu.

VIDEO IZ SPLITA

Uživo iz Hotela Lav u kome se okupljaju Vatreni uoči kvalifikacijskog ogleda s Mađarima. Pogledajte prve dojmove izbornika Zlatka Dalića nakon dolaska igrača... Reporter: Tomislav Gabelić Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 7. listopada 2019.

- Vidjet ćemo u ova dva dana što će biti. Čekaju nas dvije utakmice u tri dana i sigurno da ćemo za to koristiti 15-16 igrača. Kroz razgovore i treninge vidjet ćemo što ćemo napraviti - Nikola igra sjajna i drago mi je da je Ivan s nama nakon dva izbivanja. Bit će tu dosta razmišljanja i nadam se da ću donijet najbolju odluku - započeo je izbornik Dalić.

Goruće je pitanje Ante Rebića koji u Milanu i ne igra previše. No, kad obuće reprezentativni dres, Ante uvijek da svoj maksimum. Također, u reprezentativnim dresu umor zbog kraćeg odmora češće dolazi do izražaja, a Dalić je svjestan svojih pogrešaka.

- Ante nažalost ne igra u Milanu i malo je to jedan problem, ali kad razgovaram s njim i vidim njegovo stanje ću odlučiti. Ti igrači daju sve od sebe za reprezentaciju. Ponovit ću, u zadnjim je susretima bila moja greška što nisam koristio više igrača, ne libim se to priznati. Za pravo mi je dala ta sjajna utakmica protiv Slovačke što nisam mijenjao ekipu, a mislim da sam morao bolje reagirati u drugom susretu kad je došlo do pada. Ubuduće ću drugačije reagirati. No, opet kad pogleda, Slovačka je bila jedna od najboljih utakmica u mojem mandatu pa me malo 'povuklo'.

Poljud će biti do kraja ispunjen, a Hrvatska će imati veliki 'vjetar u leđa'. Spominju se mogućnosti sabotaže hrvatske reprezentacije, ali izbornik u to ne vjeruje.

- Veselim se utakmici na Poljudu i ovome što nas čeka, već sam prije rekao da Poljud prima 100 tisuća navijača da bi bilo toliko ljudi. Karte su prodane u roku jednog dana i to pokazuje koliko Dalmacija i Split poštuju i vole reprezentaciju. Možda je kult te reprezentacije prije bio izgubljen, ali on je opet tu. Problemi koji se potenciraju na relaciji HNS - Hajduk trebaju se rješavati kroz sastanke, a ne na terenu. Premalo utakmica u Splitu nije na ponos nikome. Rebić, Modrić, Vlašić, što su ti dečki kome krivi? Veseli me da će na Poljudu biti sjajna atmosfera i hrvatska nogometna reprezentacija igra u hrvatskom Splitu, to je najvažnije.

Mađari u Split dolaze nakon poraza od Slovaka u Budimpešti (2-1), a na Groupama Areni su nam pokazali koliko mogu biti neugodni. Naši će reprezentativci ovaj put sigurno biti oprezniji.

- Sigurno imaju samopouzdanje i motiv nakon utakmice protiv nas u Budimpešti. Neočekivano su izgubili od Slovaka i ostali su bez Nagya, ali ne smijemo se osvrtati na to. Szalai je nezgodan jer oni preskaču igru, ali ako se postavimo kao protiv Slovačke onda zaista nećemo imati velikih problema. Morat ćemo paziti na prekide i na njihov defenzivan stil.

Travnjak na Poljudu nije u dobrom stanju, ali radi se sve kako bi reprezentacija u četvrtak mogla odigrati utakmicu bez problema.

- Ne znam detalje o travnjaku, ali nema tu nekog hendikepa za nas. Nadam se da će to popraviti do utakmice i da će u ova dva tri dana sve biti riješeno

- Stvarno sam sretan i uzbuđen. Lijepo je biti ovdje i vidjeti te dečke koje su ostvarili ovakav uspjeh. Biti u reprezentaciji pa to svi želimo kao klinci. Iznenadilo me jest u neku ruku, ali eto sad sam tu. Odraditi trening i igrati s ovakvim igračima, stvarno lijep osjećaj - rekao je novopečeni reprezentativac Dino Perić.