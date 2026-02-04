'Vatreni' se vraća u Europu? Žele ga dva talijanska kluba

Hrvatski reprezentativac Petar Musa (27) trenutačno je igrač američkog Dallasa, ali uskoro bi mogao promijeniti klub. Za Hrvata su navodno zainteresirana dva talijanska kluba, Atalanta i Lazio, piše britanski SportsBoom. Spominje se i odšteta u iznosu od 15 do 25 milijuna eura, a konačna odluka se još čeka.

Osijek: Susret Hrvatske i Turske u kvalifikacijama za EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimanje za Musu bilo je veće nakon kvalifikacijskih utakmica Hrvatske za Svjetsko prvenstvo, a Musa je protiv Farskih Otoka zabio prvijenac u reprezentativnom dresu.

- Presretan sam zbog prolaska na SP i još sretniji zbog pobjede pred našim navijačima. U četvrtak sam sletio u Hrvatsku, u petak sam dobio poziv. Sve se odvilo jako brzo, hvala izborniku i stručnom stožeru - rekao je nakon utakmice.

Dallas je investirao u Musu za njih rekordnih 13 milijuna dolara kako bi ga doveo iz Benfice, ali Amerikancima se ne žuri prodati Hrvata. Musa je prošle sezone u 33 nastupa za Dallas zabio 19 golova i sedam puta asistirao. Kako isti izvor navodi, očekuje se da Dallas započne pregovore s iznosom između 15 i 18 milijuna eura. Musin ugovor s Dallas vrijedi do 31. prosinca 2027., a vrijednost na Transfermrktu iznosi mu sedam milijuna eura.