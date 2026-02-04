Obavijesti

PETAR MUSA

'Vatreni' se vraća u Europu? Žele ga dva talijanska kluba

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
2
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Musa je prošle sezone u 33 nastupa za Dallas postigao 19 golova i upisao 7 asistencija. Musin ugovor s Dallas vrijedi do 31. prosinca 2027., a vrijednost na Transfermrktu iznosi mu sedam milijuna eura

Admiral

Hrvatski reprezentativac Petar Musa (27) trenutačno je igrač američkog Dallasa, ali uskoro bi mogao promijeniti klub. Za Hrvata su navodno zainteresirana dva talijanska kluba, Atalanta i Lazio, piše britanski SportsBoom. Spominje se i odšteta u iznosu od 15 do 25 milijuna eura, a konačna odluka se još čeka. 

Osijek: Susret Hrvatske i Turske u kvalifikacijama za EURO 2024.
Osijek: Susret Hrvatske i Turske u kvalifikacijama za EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimanje za Musu bilo je veće nakon kvalifikacijskih utakmica Hrvatske za Svjetsko prvenstvo, a Musa je protiv Farskih Otoka zabio prvijenac u reprezentativnom dresu. 

- Presretan sam zbog prolaska na SP i još sretniji zbog pobjede pred našim navijačima. U četvrtak sam sletio u Hrvatsku, u petak sam dobio poziv. Sve se odvilo jako brzo, hvala izborniku i stručnom stožeru - rekao je nakon utakmice. 

Dallas je investirao u Musu za njih rekordnih 13 milijuna dolara kako bi ga doveo iz Benfice, ali Amerikancima se ne žuri prodati Hrvata. Musa je prošle sezone u 33 nastupa za Dallas zabio 19 golova i sedam puta asistirao. Kako isti izvor navodi, očekuje se da Dallas započne pregovore s iznosom između 15 i 18 milijuna eura. Musin ugovor s Dallas vrijedi do 31. prosinca 2027., a vrijednost na Transfermrktu iznosi mu sedam milijuna eura.

OSTALO

