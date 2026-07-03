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POMAKNUT LET

'Vatreni' se vraćaju kući kasnije nego li je planirano, neki ostaju u SAD-u. Stigao i poziv za doček

Piše Jakov Drobnjak, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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'Vatreni' se vraćaju kući kasnije nego li je planirano, neki ostaju u SAD-u. Stigao i poziv za doček
SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Šok i tuga: Vatreni ispali od Portugala, a povratak kući kasni zbog pomicanja leta. Navijači već zovu na veliki doček u Zagrebu

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Hrvatska se vraća kući sa Svjetskog prvenstva nakon šokantne završnice i ispadanja od Portugala (2-1) u šesnaestini finala. Tuga je ogromna, VAR i senzor u lopti uništili su euforiju nakon Gvardiolova gola i sada "vatreni" kreću put Hrvatske. U domovinu su prvotno trebali stići u 14 sati, ali let je pomaknut pa stižu kasnije.

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema novim informacijama, reprezentacija će u Zagreb sletjeti oko 15.30, ali u avionu neće biti svi. Kako smo neslužbeno doznali iz HNS-a, neki igrači ostat će u SAD-u s obiteljima na odmoru, tako da se neće vraćati s ostatkom momčadi. Igrače koji bi se vratili u Hrvatsku, navijačka udruga "Mi Hrvati" pozvala je na doček na Trg bana Jelačića. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Fan zona Croatian Fans Embassy na Trgu poziva sve hrvatske navijačice i navijače da na najvećem našem Trgu dočekamo velike pokradene junake iz "Male zemlje-velikog srca". Njihove suze i izraz lica pokazao je koliko im je stalo, a sigurno ni mi navijači nismo imuni na ovakve krađe! Molimo našeg kapetana Luku da dođe sa momcima uzdignutog čela na Trg bana Jelačića gdje će osjetiti bilo ujedinjenog hrvatskog naroda iz cijelog svijeta!"

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