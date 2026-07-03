'Vatreni' se vraćaju kući kasnije nego li je planirano, neki ostaju u SAD-u. Stigao i poziv za doček

Hrvatska se vraća kući sa Svjetskog prvenstva nakon šokantne završnice i ispadanja od Portugala (2-1) u šesnaestini finala. Tuga je ogromna, VAR i senzor u lopti uništili su euforiju nakon Gvardiolova gola i sada "vatreni" kreću put Hrvatske. U domovinu su prvotno trebali stići u 14 sati, ali let je pomaknut pa stižu kasnije.

Prema novim informacijama, reprezentacija će u Zagreb sletjeti oko 15.30, ali u avionu neće biti svi. Kako smo neslužbeno doznali iz HNS-a, neki igrači ostat će u SAD-u s obiteljima na odmoru, tako da se neće vraćati s ostatkom momčadi. Igrače koji bi se vratili u Hrvatsku, navijačka udruga "Mi Hrvati" pozvala je na doček na Trg bana Jelačića. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Fan zona Croatian Fans Embassy na Trgu poziva sve hrvatske navijačice i navijače da na najvećem našem Trgu dočekamo velike pokradene junake iz "Male zemlje-velikog srca". Njihove suze i izraz lica pokazao je koliko im je stalo, a sigurno ni mi navijači nismo imuni na ovakve krađe! Molimo našeg kapetana Luku da dođe sa momcima uzdignutog čela na Trg bana Jelačića gdje će osjetiti bilo ujedinjenog hrvatskog naroda iz cijelog svijeta!"