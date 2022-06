'Vatreni' traže prvu pobjedu protiv Francuske: Gdje gledati

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će od 20.45 u četvrtom kolu najjačeg razreda Lige nacija odmjeriti snage s Francuskom na Stade de Franceu.

'Vatreni' su bodovno izjednačeni s Austrijancima od kojih su na otvaranju u Osijeku izgubili s visokih 3-0, ali već u idućem susretu odigrali su jako dobro protiv Francuske u Splitu (1-1). U trećem kolu Hrvatska je pred punim Parkenom srušila neporažene Dance golom Marija Pašalića, a večeras ih ponovno čeka moćna Francuska kojoj je pobjeda imperativ s obzirom na to da su nakon tri kola na začelju s dva boda.

- U ponedjeljak je posljednja utakmica i želimo udružiti sve snage kako bismo pobijedili Hrvatsku i dobro završili ovaj ciklus - kazao je francuski izbornik Didier Deschamps, svjestan da moraju pobijediti ako žele ostati u igri za plasman na Final Four.

Hrvatska u dosadašnjih devet susreta nije uspjela pobijediti Francusku, posljednji put izvukla je remi, ali u redovima 'tricolora' nisu igrali Karim Benzema i Kylian Mbappé. Ovoga puta zvjezdani dvojac bit će na raspolaganju Didieru Deschampsu, ali 'vatreni' ne gube nadu.

- Čeka nas jako, jako teška utakmica protiv vjerojatno jednog od najjačih suparnika u Europi i svijetu, na njihovom punom stadionu, i neće biti lako. Međutim, mislim da smo u posljednje dvije utakmice pokazali da imamo kvalitetu i da možemo odgovoriti - kazao je Josip Brekalo.

U redovima Francuske od prve minute se očekuje Kylian Mbappé, a njemu uz bok Hrvatima će prijetiti i Karim Benzema.

- Francuska ne može biti zadovoljna s prve tri utakmice i sigurno će navaliti na nas, no mi ćemo se pripremiti. Šansu ćemo vjerojatno imati u protunapadu i kroz prekide - dodao je Brekalo.

Pobjedom bi Hrvatska zasjela na prvo mjesto sa sedam bodova, ali u slučaju remija Danske i Austrije. Dalić je najavio da će protiv Francuza krenuti s najjačim snagama, u veznom redu s Kovačićem, Modrićem i Brozovićem.

- Bit će to jako teška utakmica, to je protivnik koji koristi svaku pogrešku. Nitko nije očekivao da će imati samo dva boda iz tri utakmice. Za mene je to najbolja svjetska momčad i veliki izazov za nas - zaključio je Dalić.

Prijenos utakmice četvrtog kola Lige nacija između Francuske i Hrvatske možete pratiti na kanalu Nova TV s početkom u 20.45.

